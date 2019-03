Kræftalarm afblæst: Borgmester Erik Buhl udskrevet fra sygehuset med godt nyt

Varde: Efter godt en uges indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er borgmester Erik Buhl (V) fra Varde udskrevet. Han blev tirsdag aften i sidste uge under et gruppemøde på Varde Rådhus hentet af en ambulance, da blodprøver taget om formiddagen viste et forhøjet indhold af kalk i blodet, ligesom tallene for nyrerne ikke var normale.

- Det ser lyst ud nu. Det ser ikke ud til, at det er kræft. Det er jeg selvfølgelig vildt glad for, og det er dejligt at komme hjem i vante omgivelser, siger Erik Buhl (62), der bor i Skovlund.

Bortset fra lidt træthed og et større vægttab har Erik Buhl ikke selv følt sig syg. Men selv om lægerne i første omgang har afblæst kræftalarmen, så er alle bekymringer ikke væk.

Han fortæller, at han den kommende tid er i ambulant behandling og skal gennemgå flere undersøgelser for noget, som kan behandles og i værste fald, noget man ikke dør af, men med.

Hvad, finder Erik Buhl ikke skal ud til offentligheden på nuværende tidspunkt. For lægerne har ikke stillet en endelig diagnose. Han har kun rosende ord til overs for sundhedsvæsnet.

- Usikkerheden er ubehagelig. Men jeg har kun oplevet et sundhedssystem, der fungerer, siger Erik Buhl.