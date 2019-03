Kommunen køber ti hektar jord til muligt datacenter i Varde

Nørre Nebel/Varde: Mens Esbjerg i sidste uge og til alles overraskelse mistede et kæmpe datacenter, da Facebook trak sig, så barsler Varde Kommune med mindst to nye datacentre. Det er et ved Nørre Nebel og et øst for Varde by.

Begge datacentre er såkaldte co-locations og er væsentlig mindre end det planlagte datacenter for Facebook i Esbjerg. Et co-location datacenter er et sted for adskillige virksomheder, der lejer sig ind. Typisk vil det give mellem 20-100 faste arbejdspladser.

Ifølge Thomas Japp, direktør for plan, kultur og teknik i Varde Kommune, så har Varde Kommune købt cirka ti hektar jord til et muligt datacenter øst for Varde by. Lige nu ligger sagen hos advokaten til endelig underskrift. Når købet er tinglyst, vil Varde Kommune melde ud, hvor det er. I Nørre Nebel er processen ikke helt så langt, hvorfor ikke alle lodsejere er informeret. Her er der også tale om et område på ti hektar.