Købmand Hansen er et levende varemærke - han får børn opkaldt efter sig

Foreløbigt er to små opkaldt efter Henne Strands nulevende varemærke. Fredag fejrer han 50 års jubilæum med stor fest for hele byen.

Fordi hans samlede forretninger, med over 200 medarbejdere i højsæsonen og en omsætning over 100 millioner kroner, dermed bliver til en helt personlig ting mellem ham og hver enkelt kunde.

Sådan ser han faktisk ud i virkeligheden, og han er helt på det rene med, at han selv har skabt sig om til varemærke, og han er også klar over, at det er genialt og en kæmpe styrke.

Han griner. For han ved godt, det ikke er sandt. "De unge" har taget konsekvensen af, at han er blevet et omvandrende varemærke, så han de seneste tre år er tegnet som logo på alle sine forretninger. Tegnet som en venlig mand med hvidt hår og hvidt skæg.

- Etteren viste sig at være sværere at gennemføre, end jeg havde troet.

- Han gav mig to gode råd. 1) Lad aldrig kunderne drikke øl i bagbutikken og 2) Fra den første dag, du overtager, er du kun "Købmand Hansen", siger Købmand Hansen og fortsætter med et grin:

Fest for alle

Det han ikke havde sparet op, betalte han ud efter fem år, og i dag er købmandens værdi mange flere penge værd.

Den udvikling er han både glad for og stolt af, og derfor ventes der tusindvis til fest, når købmanden fejrer 50 års jubilæum fredag.

Derfor er gaden spærret af, for der kommer en scene midt på Strandvejen, og fra klokken 16.30 starter programmet med Motor Mille og Onkel Reje for børnene, og hele aftenen er der musik ved Popnitz, Hardinger Band og Dodo and the Dodos.

For at få logistikken til at hænge sammen vil byen blive plastret til med over 500 skilte, der viser besøgende vej og til parkeringspladser. Næsten som kom der kongeligt besøg, for købmanden skal fejres.