Det begyndte som en landprakssis for 58 år siden. Nu er klinikken i Ansager udelukkende for heste, og navnet er liget skiftet ud med Ansager Hestehospital.

Ansager: Et nyt skilt forkynder, at nu satser fire dyrlæger i Ansager alt på heste. Det er ikke sådan, at de spiller på travbanen, men Ansager Dyrehospital har netop skiftet navn til Ansager Hestehospital, og dermed er klinikken helt specialiseret. Ejerne er dyrlægerne Bo Jørgensen, Peter Fog, Jon Vedding Nielsen og Jesper Møller Nielsen, som hver ejer 25 procent. De fire er i forvejen specialister i heste. Dyrlæge Birthe Mortensen valgte at gå på pension efter 42 år i Ansager, og så lå sagen lige for. Birthe Mortensen havde nemlig med smådyrene som hunde og katte at gøre, men med hendes afgang er de fremtidige patienter alle heste. Birthe Mogensen var selv med, da det var en landpraksis, og mange af patienterne var køer. Men gradvist begyndte den nu 58 år gamle dyrlægepraksis at spore sig ind på sit speciale i heste. Allerede i 1979 blev det første staldafsnit beregnet til heste taget i brug.

Klinik på travbanen Ansager-virksomheden ejer foruden bygningerne i Ansager en klinik på travbanen i Billund.Der er i alt 14 ansatte på Ansager Hestehospital. Heriblandt en dyrlæge, som ikke er medejer, Marianne Green.



Dyrlægerne bor inden for ti kilometer fra Ansager, hvilket er hensigtsmæssigt, når de har telefonvagt.

Jesper Møller Nielsen, Peter Fog og Jon Vedding Nielsen, tre af de fire ejere. Bo Jørgensen var ikke på klinikken. Foto: Morten Nielsen

500 operationer om året Det viste sig at være en god idé, og nu udfører Ansager Hestehospital cirka 500 operationer på heste, som kommer i fuld narkose, i løbet af et år. Det er rundt regnet to operationer per arbejdsdag. Jesper Møller Nielsen demonstrerer, hvad der er typisk arbejde i klinikken. En vallak fra Aalborg-området blev sendt til lokale dyrlæger, som havde svært ved at diagnosticere hesten. Derpå blev den sendt til Ansager, fordi dyrlægerne her er specialister i heste. - Hesten har kolik, siger Jesper Møller Nielsen. Men hvordan diagnosticerer man en hest, som ikke kan snakke? - Hesten sender nogle signaler. Den vrider munden, det betyder smerte, og den kigger mod flanken, når den har mavesmerter. Ofte er det tarmslyng, men ikke i dette tilfælde. Her kan hesten behandles medicinsk, siger Jesper Møller. Hospitalet kan operere for tarmslyng og tage tarmene ud af hestene og lægge dem rigtigt tilbage. Men det slipper denne vallak altså for. Der er ellers en specielt indrettet operationsstue til de store dyr.

Jesper Møller Nielsen og Birthe Mortensen foran det nye skilt. Birthe er stoppet i år efter 42 år som dyrlæge i Ansager. Foto: Morten Nielsen

Knæoperationer er hyppige Hospitalet ejer også en MR-scanner med dimensioner, så den passer til en hest. Og de tunge dyr, som typisk vejer 500-700 kg, skal i øvrigt være stille i scanneren, så det ikke så let at scanne dyr. - Cirka halvdelen af vore operationer drejer sig om led. Det er operationer, som mennesker også får, for eksempel menisk i knæet. Disse kan klares med kikkert, siger Jesper Møller Nielsen. Ansager Hesteklinik har også avl. I øjeblikket er der en hingst på stutteriet lidt uden for Ansager. Det er Jesper Møller Nielsen, der står for avlsarbejdet. Cirka 150 hopper befrugtes i løbet af et år med sæd fra Ansager Dyrehospitals insemineringscentral.

Inga Matthiesen er veterinær servicemedarbejder. Det vil sige, at hun passer heste. Der er heste på hospitalet året rundt. Foto: Morten Nielsen