Karsten Drøjdal er parat til at sælge sin ejendom til vindmøllefirma

Landets måske fremmeste modstander af kæmpevindmøller på land Karsten Drøjdal er ifølge vindmøllefirmaet Wind 1 klar til at sælge sin ejendom, så fem nye vindmøller kan opstilles vest for Vrenderup.

Vrenderup: Varde Kommune har modtaget fire ansøgninger om opstilling af nye vindmølleparker i Varde Kommune.

Deraf en ansøgning fra firmaet Wind 1, som ønsker at opstille fem kæmpevindmøller vest for Vrenderup og øst for de ti kæmpevindmøller i Ulvemosen og Bækhede Plantage.

For at vindmølleprojektet kan blive til noget, så skal fire ejendomme nedlægges for at leve op til lovens krav. Deriblandt Karsten Drøjdals ejendom på Tranbjergvej. Landets måske fremmeste modstander af landbaserede vindmøller og næstformand for Landsforeningen Naboer til Kæmpe vindmøller.

Han blev landskendt, da det i første omgang lykkedes ham at få væltet projektet fra Ulvemosen og Bækhede Plantage, da plangrundlaget i september 2014 blev kendt ugyldigt af det daværende Natur- og Miljøklagenævnet. Efterfølgende så vedtog Varde Byråd en ny lokalplan for projektet, som denne gang betød, at flere nabomøller skulle tages ned.

Karsten Drøjdal ønsker ikke selv at kommentere beslutningen om at sælge ejendommen.