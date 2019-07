Jægerne vinder ostekrigen i kampen mod mårhunden

Fødevarestyrelsen udsteder en generel tilladelse til Miljøstyrelsen, så mårhundebanderne fortsat må bruge ost og trafikdræbte dyr som lokkemad til mårhunden.

Varde: I stedet for at bekæmpe mårhunden satte Fødevarestyrelsen som tidligere skrevet i JydskeVestkysten noget af en kæp i hjulet i kampen mod den invasive art. Som et lyn fra en klar himmel var det slut med at bruge både ost og trafikdræbte dyr som lokkemad for mårhunden, som er fuldstændig ud af kontrol i Jylland. Især ost har vist sig som et fremragende lokkemiddel. Fødevarestyrelsen henviste til en EU-forordning fra 2009 om animalske biprodukter. Det fik Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, til at udbryde. - Fødevarestyrelsen har i den grad tabt sutten. Men efter skriverier i dagspressen og et politisk pres fra især naturordfører Anni Matthiesen (V) åbner myndighederne nu for lovlig brug af både ost og trafikdræbte dyr som lokkemad. Det oplyser souschef Tim Petersen fra Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor.

Det glæder mig, at de forstod budskabet. De har også et ansvar for at bekæmpe mårhunden. Naturordfører Anni Matthiesen (V)

Tilladelsen Miljøstyrelsen får nu en generel tilladelse til at anvende ost, der minimum er lageret 21 dage, til brug som lokkemiddel til mårhunden.Samtidig må trafikdræbte dyr i lokalområdet (inden for ti kilometer) bruges som lokkemad til mårhunde.



De enkelte jagtforeninger, mårhundejægere og mårhundebander skal oplyse brugen og placeringen til Arter & Naturbeskyttelse, Miljøstyrelsen, der står bag bekæmpelsen af mårhunden.

Foto: Foto: Henrik Reintoft Ost har vist sig som et fremragende lokkemiddel til mårhunden. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Steppebrand Det sker ved at give Miljøstyrelsen, der leder den overordnede indsats mod mårhunden, en generel tilladelse til at bruge ost og trafikdræbte dyr fra lokalområdet til foderpladserne. Osten skal dog minimum været lagret i 21 dage. - Hvis osten er lagret i mindst 21 dage og købt på et dansk mejeri, så vurderer vi, at det er forsvarligt, siger Tim Petersen. Frygten er, at især mund- og klovsyge kan sprede sig via ost til eksempelvis vildsvin. - Det spreder sig som en steppebrand, siger Tim Petersen. Men ved at osten som minimum er lagret i 21 dage, så kan et eventuelt mund- og klovsygeudbrud forhindres i at sprede sig, da inkubationstiden højst og i meget sjældne tilfælde er 14 dage.

Foto: Foto: Henrik Reintoft Naturstyrelsen har selv fordelt osten til mange jægere. Ost som Naturstyrelsen får fra Arla. Det er enten kasseret ost eller afskæringer. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Vanvittigt Anni Matthiesen glæder sig over, at Fødevarestyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen har fundet en løsning i stedet for, som hun siger, at overfortolke EU-reglerne. - Det glæder mig, at de forstod budskabet. De har også et ansvar for at bekæmpe mårhunden. Politisk sætter jeg et flueben ved sagen. Hvis løsningen ikke fungerer, så må jægerne vende tilbage, siger Anni Matthiesen. For mange mårhundebander kom forbuddet mod brug af både ost og trafikdræbte dyr som noget af et chok. - Det var fuldstændig vanvittigt. Mårhunden er ligeglad med, om vi bruger ost eller ej. Den er her alligevel, siger Jakob Arnbjerg fra Mårhundebanden Øst i Varde Kommune. En bande, som siden april i fjor har nedlagt 225 mårhunde.