Jægere raser over osteforbud: - De har i den grad tabt sutten

Fødevarestyrelsen indfører forbud mod ost og trafikdræbte dyr som lokkemad for mårhunden. Årsagen er en mulig smittefare.

Varde: For øjeblikket finder en af de største naturkrige sted i den danske natur. Kampen mod den invasive og meget uønskede mårhund, som er fuldstændig ude af kontrol i Jylland. En art som er uønsket i hele EU. Som det absolut bedste våben er ost. Ost til at lokke mårhunden frem med. Men ifølge Danmarks Jægerforbund, så kommer Fødevarestyrelsen med et forbud mod brug af ost som lokkemad. Samtidig bliver det også forbudt at anvende trafikdræbte dyr som lokkemad. - Fødevarestyrelsen har i den grad tabt sutten. Den startede med, at vi ikke må bruge trafikdræbte dyr. Og nu også ost, der ikke må smides i naturen, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.

Antal døde mårhunde Siden 2008 har Naturstyrelsen og DCE, Aarhus Universitet opgjort antallet af døde mårhunde i Jylland. De kan være skudt, dødfundne eller være dræbt i trafikken. Langt de fleste er skudt.

Der foreligger endnu ikke tal for 2018.

2008: 4. 2009: 48. 2010: 49. 2011: 65. 2012: 153. 2013: 118. 2014: 134. 2015: 258. 2016: 426. 2017: 1.264.

Ifølge vildtudbyttestatistikken så blev der nedlagt 1.616 mårhunde i jagtsæsonen 2017/18, mens det foreløbige tal for 2018/19 lyder på 3.291 mårhunde.

Trafikdræbt hare bliver til fødevare Et forbund som sammen med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen siden 2010 har forsøgt at bekæmpe mårhunden. - Det er som om, at samfundet og myndighederne ikke forstår udfordringerne. I det øjeblik, du fjerner et trafikdræbt dyr, for eksempel en hare, så bliver det til en fødevare, siger en hovedrystende Claus Lind Christensen. Om en mårhund eller andet dyr spiser et trafikdræbt dyr i vejkanten eller på i lokkepladsen, er jo et fedt.

Forbudt hele tiden Ansvarlig for den koordinerende mårhundebekæmpelse i Danmark er specialkonsulent Mariann Chriél fra Arter & Naturbeskyttelse, Miljøstyrelsen. - Det har været forbudt hele tiden. Det er en EU-forordning. Det må vi bare rette os efter, siger Mariann Chriél. Men det er først nu, at Fødevarestyrelsen vil håndhæve forordningen fra 2009. Fødevarestyrelsen er ikke vendt tilbage på henvendelsen fra JydskeVestkysten. Vi ville gerne have en nærmere forklaring. Dog har Danmarks Jægerforbund fået oplyst, at forbuddet mod ost skyldes risikoen for smittefare. Blandt andet mund- og klovsyge og kogalskab.