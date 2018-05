Hun ligger søvnløs på grund af støj: Stop havearbejde klokken 20, lyder Martines bøn

Regler om støjende aktivitet

Lovgivningsmæssigt er der ikke noget til hinder for at slå græs eller andet på alle tidspukter af døgnet.Dog kan grundejerforeninger selv opstille nogle regler, men overtrædelser kan ikke håndhæves. Der er nemlig ikke hjemmel i loven, når det kommer til sanktioner.



Endelig er der politiets ordensbekendtgørelse, som officielt hedder: "Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger."



Politiet kan ifølge ordensbekendtgørelsen gribe ind, hvis en aktivitet støjer for meget. Det kan være høj musik, som politiet altså har hjemmel til at stoppe.