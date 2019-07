Huen fløj: Student hoppede af bil med 50 km/t og fik kraniebrud

Tistrup/Tarm: En 20-årig mand fra Tarm kunne onsdag konstatere, at hans hue røg af, da han i åben bil var på studenterrundtur. Det skete på Vardevej - hovedvej 12 - i Tistrup.

Manden ville have sin hue og hoppede af bilen, der kørte med cirka 50 km/t. Manden fik en hård medfart i form af et mindre kraniebrud og en hjernerystelse. Ifølge fungerende politikommissær Søren Larsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi er manden uden for livsfare.

Ulykken blev alarmeret onsdag klokken 15.27.