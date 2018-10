Forsvarer igennem 32 år: - Jeg har aldrig stået med en dom, der var så oplagt forkert

Søren Dueholm, forsvarsadvokat igennem 32 år, fik klient dømt i sag, hvor beviserne, hvis de skal tages for pålydende, viser, at han er uskyldig.

Varde: Søren Dueholm, advokat med møderet for højesteret, er rystet.

Midt i måneden var han i retten med en sag om at misbruge et stjålet dankort, og flere gange før retsmødet havde han sagt til sin klient, at han skulle tage den med ro, "for det her kan du ikke blive dømt på!". Men det blev han, og derfor har Søren Dueholm netop skrevet til procesbevillingsnævnet for at få lov til at anke sagen.

Er det justitsmord?

- Jeg har aldrig stået med en dom, der var så oplagt forkert.

- Jeg håber, at politi og anklagemyndighed selv kan indse, at her har de ikke været helt skarpe på efterforskningen, siger han.