Folkedanserne forbereder landets største svingom i Varde og Ølgod

Som en symbolsk handling, så fik Varde & Omegns Folkedanserforening og Ølgod Folkedansere overrakt det store røde flag, som tegn på, at de er værter ved Landsstævnet til sommer. Op mod 1.000 folkedansere forventes at deltage.

Birte Agerbo, der er formand for Varde & Omegns Folkedanserforening, ser frem til landsstævnet. Hun forventer, at der kommer op mod 1.000 folkedansere. Og langt de fleste indkvarteres på Sct. Jacobi Skole, hvor arrangørerne indretter en campingplads på de grønne arealer.

Men så meldte Varde & Omegns Folkedanserforening og Ølgod Folkedansere sig som værtsbyer for Landsstævne Varde 2019, som afvikles fra den 15. til den 19. juli. Og tirsdag aften i Tinghøj Forsamlingshus med deltagelse af cirka 100 folkedansere fik de to værtsforeninger overrakt stævneflaget. Nu er der ingen vej tilbage.

Varde/Ølgod/Tinghøj: Normalt er det kutyme, at det store landsstævneflag overrækkes til den nye værtsby i forbindelse med afslutningen af Landsstævnet. Et landsstævne for folkedans, som seneste blev afviklet i Køge i 2017. Men på daværende tidspunkt havde ingen værtsby meldt sig, hvorfor det store røde landsstævneflag var hjemløs.

Vores kulturarv

Og for hende er det ikke bare tant og fjas.

- Det er en del af vores kulturarv. Det vedkommer alle, siger Birte Agerbo med henvisning til både dansen, egnsdragterne og spillemandsmusikken.

I løbet at hele ugen vil der være et væld af aktiviteter. Ikke kun i Varde og Ølgod, men også i Blåvand. Og tirsdag den 16. juli er der et stort arrangement i Smedeværkstedet, hvor alle er velkommen til at få en svingom.

Folkedansen har trange kår, hvilket skal ses i lyset af landsstævnet i 2000 i Esbjerg. Da deltog imponerede 5.000 folkedansere.

- Så landsstævnet er rigtig vigtig. Det er et kæmpe vindue for os at vise folkedansen, siger Birte Agerbo.

Landsstævnet arrangeres et samarbejde mellem de to lokale værtsforeninger, Folkedans Danmark og Spillemandskredsen.