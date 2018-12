Flygtningemuseum til 100 mio. kr. forventes sat i gang til foråret

- Det er fantastisk og en helt vidunderlig julegave. Det kan man kun blive glad over. Det er en kæmpe håndsrækning fra Augustinus Fonden og et markant skridt for os, siger Claus K. Jensen.

Oksbøl: Mens Tirpitz-stillingen står som et monument på menneskets ondskab, så var flygtningelejren i Oksbøl en konsekvens af ondskaben. Efter anden verdenskrig var Oksbøllejren med 35.000 flygtninge landets sjettestørste by. En væsentlig del af fortællingen om krigen, som Vardemuseerne med Danmarks Flygtninge Museum vil bringe op på samme niveau som Tirpitz.

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1942 af direktør Ludvig Augustinus. Han var sjette generation i en erhvervsfamilie, som siden 1750 havde drevet tobaksvirksomhed i København. Foruden tobaksfabrikation spillede kunst, kultur og klassisk musik en central rolle for familien.Med stiftelsen af Augustinus Fonden sikrede Ludvig Augustinus stabiliteten i ejerskabet af familiens virksomhed, samtidig med han indledte støtte til almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Årligt giver fonden et trecifret millionbeløb til hovedsageligt til kunst og kultur.

Det mest spektakulære er tårnet. Men da priserne på byggeri er steget meget, siden budgetterne blev lavet for fem år siden, så kan udsigtstårnet stå for fald. - Tårnet er godt at have, men ikke nødvendigt at have, siger museumsdirektør Claus K. Jensen fra Vardemuseerne. Visualisering: Bjarke Ingels Group

Både den tyske stat samt tyske og danske fonde står klar i kulisserne med flere penge. Derfor forventer Claus K. Jensen, at Vardemuseerne allerede til foråret kan gå i gang med at projektere og udbyde byggeriet.

Stormløb

Formanden for Vardemuseerne, Mads Sørensen (V), glæder sig naturligt nok over de mange penge fra Augustinus Fonden. Det er for ham et udtryk for den kompetence, som medarbejderne i Tirpitz udviser ved at bringe museumsoplevelsen op i verdensklasse. Det vidner en lang række priser og anerkendelser om. Og så lige et stormløb af publikum.

- Jeg tror, at den succes, som Tirpitz har, viser, at Vardemuseerne er i stand til at løfte opgaven med et flygtningemuseum, siger Mads Sørensen.

Og det gør, at flere fonden står på spring. For hvem vil ikke gerne være med i succes?