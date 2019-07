Fire familier i Ølgod takker for ferien

Ølgod: De fleste børnefamilier holder ferie i løbet af sommeren, og når skolen begynder efter ferien, kan børnene vise billeder og fortælle om, hvad de har lavet. Nogle familier har ikke de muligheder. Men for fire børnefamilier fra Ølgod blev det anderledes i år. De havde søgt kirken om lov til at komme med på en sommerlejr, som var målrettet økonomisk trængte familier med børn. Sammen med mange andre børnefamilier fra hele landet tog to frivillige fra Ølgod sammen med syv voksne og fjorten børn til Fåborg, hvor hver familie havde deres egen lejlighed med adgang til badeland og legeområder inde og ude.

I løbet af ugen var der forskellige aktiviteter og udflugter, med særlig fokus på den danske natur og de mange muligheder der er for at hygge sig i det fri.

Som en tak for de frivilliges indsats har familierne tilbudt at lave aftensmad en aften i august. Efter at man har spist sammen, vil dørene blive åbnet for interesserede, som kan komme ind og få en kop kaffe og se billeder fra turen. Det sker i kirkehuset onsdag 7. august kl. 19.