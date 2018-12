Erhvervsmand køber maskiner af konkursbo og redder fem-seks arbejdspladser i Horne

Horne: Efter PalletBiz gik konkurs, opstår der nu en ny virksomhed, der skal arbejde med paller og anden træemballage i Horne. Det falder formelt på plads tirsdag klokken 13, og da begynder produktionen igen i lokalerne. Allerede nu er selskabet gået i gang med at forsøge at få kunder.

Rent formelt er der sket det, at Horne ErhvervsPark, der er ejet af Søren Hvidberg, har købt maskiner og anden fysisk inventar af konkursboet, så det kan blive stående i lokalerne i Horne. Det nye selskab vil så leje både lokaler og maskiner af Horne ErhvervsPark.

Det nye selskab er stiftet af Søren Hvidberg, og der er også tidligere medarbejdere, der har skudt penge i selskabet.

- Og der er nogle erhvervsfolk, der har vist positiv interesse for at gå med i det her nye startup, siger Søren Hvidberg.

Han fortæller, at der er plads til flere investorer, fordi en højere egenkapital vil give et mindre behov for bankfinansiering. Bortset fra det vil han ikke sige noget om økonomien i det nye selskab.