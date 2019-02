Ejer af omstrejfende hvalp fundet - men han gider ikke at have den

Lunde: En 29-årig hundeejer ønsker ikke at få sin hund igen. Derfor er en stor hvalp nu overdraget til Dyrenes Beskyttelse.

Det drejer sig om hund, som torsdag den 7. februar blev observeret i Skolegade i landsbyen Lunde ved Nørre Nebel. Den kom i pension, mens den korthårede, brune hvalp blev fremlyst af politiet.

Ejeren er fundet, og han sigtes for at overtræde hundeloven.

- Hunden var ikke mærket, siger politikommissær Karsten Aaskov fra beredskabsstationen i Varde under Syd- og Sønderjyllands Politi. Karsten Aaskov efterforsker sagen.

Det er også muligt, at manden sigtes for at overtræde straffeloven i forbindelse med, at hunden tilsyneladende var overladt til sig selv, da den blev fundet.

Dyrenes Beskyttelse sørger nu for et hjem til hunden.