Efter pallefirmas konkurs: Kurator håber at redde arbejdspladser

Der står dyre maskiner i Horne ved Varde, som er dyre at flytte. Det kan begrunde, at der atter kommer gang i produktion i landsbyen.

Horne: Nicolai Dyhr, der er kurator for boet efter PalletBiz, vil forsøge at sælge PalletBiz-selskaberne så dyrt som muligt. Hans håb er, at det samtidig vil redde nogle arbejdspladser i Horne.

PalletBiz i Danmark bestod af to selskaber, der begge er under konkursbehandling, og Nicolai Dyhr er kurator for begge. Han fortæller, at selskaberne havde samlet lidt over 20 medarbejdere, og at cirka 15 af dem arbejdede i Horne. Medarbejderne er suspenderet, og lokalerne i Horne låst af.

I Horne var der en produktion, hvor brugte paller blev produceret og repareret. Selskabet i København stod for salg af paller. PalletBiz er et internationalt varemærke, og virksomhederne i Danmark har betalt for at bruge navnet.

Nicolai Dyhr fortæller, at det er bestyrelsen i PalletBiz, der selv har erklæret selskabet konkurs.

- De har haft nogle driftsproblemer i virksomheden og i den forbindelse oparbejdet en betydelig gæld, blandt andet til det offentlige, siger han.

Virksomhederne kunne ikke få kredit og var ude af stand til at betale lønninger ved månedsskiftet.

- Deres samvittighed har budt dem, at de hellere vil trække stikket og erklære det konkurs på ordentlig vis og sende de ansatte hjem, siger Nicolai Dyhr.

JydskeVestkysten har også været i kontakt med nu tidligere medejer Thomas Gents, der fortæller, at han gerne senere vil udtale sig, men i første omgang ønsker han, at kontakten går igennem kurator.