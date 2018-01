Ebbe Jepsen sælger bestemmende ejerandel i Letbæk Plast

Tidligere direktør blev fyret

Michael Bayer Thomsen kom til Letbæk Plast, efter den tidligere direktør, Helle Spicker, blev fyret i 2014. Ifølge pressemeddelelsen fulgte herefter et oprydningsår i 2015, og siden 2016 har virksomheden været i vækst. 2017 har ifølge pressemeddelelsen budt på 25 procents vækst i omsætningen. Antallet af medarbejdere er steget markant i 2017, og at de fleste nye arbejdspladser er vidensarbejdspladser.

"Ejerskiftet gennemføres for at sikre den fortsatte vækst og en ambitiøs fremtid for Letbæk Plast A/S. Det glæder den nuværende majoritetsejer, Ebbe Jepsen, at Letbæk Plast A/S bliver kørt videre af Bo Jørgensen og Michael Bayer Thomsen, som begge ønsker at accelerere den nuværende vækststrategi, står der i pressemeddelelsen.

Letbæk Plast laver mange forskellige plastikprodukter. De laver for eksempel plastikrør, folie, kegler og dæksler.