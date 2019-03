Der var ikke penge til løn: 22 tøjbutikker fra samme kæde lukkede fredag morgen

Varde: Midt i marts gik Solo-kæden med hovedkvarter i Tistrup ved Varde konkurs. Det ville ikke nødvendigvis få nogen betydning for kædens 26 butikker over hele landet, men 22 af disse butikker blev fredag morgen lukket. Blandt andre butikken i Kræmmergade i Varde, som havde almindeligt åbent torsdag.

Det var ingen selvfølge, at butikkerne under Solo ville lukke trods moderselskabets konkurs. De ejes nemlig af datterselskaber, som ikke var direkte berørt af moderselskabets økonomiske problemer

- Men der var ikke penge til at udbetale løn til personalet, siger kurator i boet, advokat Søren Christensen Volder.

- Det var derfor uforsvarligt at fortsætte driften, siger han.

Der er kun fire butikker, som fortsætter. Det er butikkerne i Haderslev, Skive, Skagen og Aalborg.

Det gøres dog et forsøg på at genåbne de butikker, som lukkede fredag morgen.

- Vi forsøger at få andre til at videreføre butikkerne. Det bliver sådan, at man ikke behøver at overtage den gæld, der er i datterselskabet, for at overtage butikken, siger Søren Christensen Volder.

Han forventer derfor, at der er flere butikker, der kun midlertidigt er lukkede.

Solo havde butikker under navnene Solo og ChaCha. Der er en ChaCha-butik i Blåvand, som også lukkede fredag morgen.