Den nye feriekøbmand tager over efter landsbyens butik lukkede

Jegum/Vrøgum: Til maj er det to år siden, at landsbyen Vrøgum mistede sin købmandsbutik. Det er én af grundene til, at May-Britt Nissen, 54 år, nu etablerer sig som rigtig købmand i det nærliggende sommerhusområde Jegum Ferieland med cirka 700 sommerhuse. Det er i området nord for Oksbøl.

Familien hjælper til

May-Britt stammer fra Varde og flyttede for tre og et halvt år siden til Jegum med familien bestående af manden Johannes Nissen og sønnen Nicolai. Sønnen har sabbatår efter handelsgymnasiet og skal hjælpe mor i gang. Butikken åbnede fredag med en reception.

Det er også meningen, at Johannes skal hjælpe, når han har fri fra sit job i militæret.

- Købmanden i Vrøgum var et samlingspunkt. Jeg savner den. Her er der 700 sommerhuse. Det må kunne lade sig gøre at få økonomi det, siger May-Britt, der med vilje åbner her i den helt stille tid, når det kommer til turisme.

Om en uge er det nemlig vinterferie, og May-Britt vil gerne lige have lidt tid til at komme på plads. I uge syv kommer der nemlig mange i sommerhusene, og så skal hun for alvor være klar til at være et samlingspunkt i sommerhusbyen.