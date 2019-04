Butiksblodbad delvist afværget: Ni ud af 22 konkursramte tøjforretninger overlever

Der bliver alligevel ikke et ar efter en lukket tøjbutik i en række danske byer. Der er også håb om, at moderselskabet, Solo Company med hovedkvarter i Tistrup ved Varde, genopstår i en eller anden form efter konkurs.

Men det står nu klart, at det butiksblodbad, der tegnede sig denne fredag, ikke bliver så slemt alligevel.

Tistrup: 22 butikker med navnet Solo Concept eller Cha Cha lukkede pludseligt den sidste fredag i marts. Det skete efter moderkæden, Solo Company i Tistrup mellem Varde og Ølgod, gik konkurs midt i marts. Butiksledere fik torsdag den 28. marts efter lukketid en trist mail om, at det var slut. Der var ikke penge til løn.

Håb for endnu flere butikker

Konstruktionen var den, at butikkerne var ejet af datterselskaber under moderselskabet Solo Company i Tistrup. Derfor kan det lade sig gøre at sælge butikkerne stykvis. De er formelt ikke omfattet af moderselskabets konkurs.

Der var 26 butikker under Solo Company, men butikkerne i Haderslev, Skagen, Skive og Aalborg var solgt, inden de øvrige 22 butikker lukkede samme fredag. De fire butikker var således ikke omfattet af den pludselige lukning.

Kurator i boet, advokat Søren Christensen Volder fra advokatselskabet Bech-Bruun, oplyser, at der før påske var solgt ni af disse lukkede butikker.

Begrundet håb om at moderselskab fortsætter

Moderselskabet Solo Company har en del aktiver i Tistrup. Det drejer sig om varelager, varemærker, Facebook-sider og anden goodwill.

- Der er lavet en købsaftale, siger Søren Christensen Volder om disse aktiver.

Inventaret i hovedafdelingen i Tistrup er også omfattet af denne aftale. Det endelige salg af disse aktiver forventes at ske umiddelbart efter påske, det er altså ikke gennemført endnu. Der var 12 ansatte i hovedkontoret i Tistrup frem til konkursen.

Noget tyder altså på, at firmaet i Tistrup har virkelig gode chancer for at genopstå efter konkursen - omend i en mindre udgave.

Noget lignende skete i 2014. Da gik Solo-kæden også konkurs, men det lykkedes at fortsætte under et nyt ejerskab.