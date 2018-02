Butik er uforholdsmæssig stor til landsby: De lokker kunder til med skøre påfund

Den eneste butik, der handler med dagligvarer i Nordenskov, er brugsen. Her går det så godt, at der er råd til dyre påfund, som også lokker kunder til.

Nordenskov: Nogle vil måske sige, at Dagli'Brugsen i Nordenskov ligger midt ude i ingenting. Landsbyen ligger i hvert fald for sig selv i et tyndt befolket område mellem Varde og Grindsted, men pyt med det. For brugsen har en omsætning på omkring 23 millioner kroner inklusive salg af brændstof, og det burde egentlig ikke kunne lade sig gøre. Der bor nemlig kun omkring 680 mennesker i Nordenskov. Den store omsætning er altså et tegn på, at butikken trækker kunder til ude fra. - Vi har som målsætning, at vi skal have et godt tilbud hver dag, siger uddeler gennem de seneste 12 år, Kim Rudebeck. Den ene dag kan der være kyllingefileter til ti kroner, den anden dag bakeoff-kager til en krone stykket. Der skal være noget, som er værd at køre efter, nu byen ikke er stor nok i sig selv.

Det var især sommeren 2017, der svigtede. Vi sælger mindre, når vejret er så dårligt. Kim Rudebeck, uddeler

Beskedent overskud Der er overskud, men ikke kæmpe overskud i butikken i Nordenskov, som giver job til lige nu 14 personer, men snart 16 personer. 2017 kommer butikken ud med et overskud på cirka 150.000 kroner, mens året 2016 balancerede med et underskud på 1000 kroner. Det skyldes regnskabsteknisk, at brugsen påtog sig nogle uforholdsmæssigt store afskrivninger i 2016. For der investeres og moderniseres konstant. At butikken så ikke får større overskud i 2017 skyldes et af brugsuddelerens skøre påfund. Han fik julepyntet butikken af Bering House, et blomsterhus som er kongelig hofleverandør. Kim Rudebeck vil ikke sige, hvad julepyntet kostede, blot at det var under en million kroner - men et stort sekscifret tal. "Det var dyrt for nogle julekugler", sagde et bestyrelsesmedlem. - Men bestyrelsen godkendte udgiften til julepynten, siger Kim Rudebeck.

Omsætning stagnerede Og den spektakulære julepynt trak da også gæster til, selv om omsætningen som helhed ikke steg i 2017. Butikken gik mindre end én procent tilbage, mens tankanlægget gik frem, så samlet er omsætningen den samme som i 2016. - Det er meget godt at holde omsætningen. Detailhandlen som helhed gik tilbage i 2017. - Men det var især sommeren 2017, der svigtede. Vi sælger mindre, når vejret er så dårligt. Vi havde til gengæld fremgang i december, det var på grund af julepynten, siger Kim Rudebeck. - Om tre år finder vi på noget, der er lige så skørt og sikkert lige så dyrt igen, siger Kim Rudebeck.