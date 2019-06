Borgmester efter én million flere overnatninger på fem år: Turismen kan ingen tage fra os

Borgmester Erik Buhl sagde velkommen til de tyske familier, der lørdag hentede nøglen til et sommerhus, her hos Købmand Hansens Feriehusudlejning i Henne. Erik Buhl er i en intensiv behandling med binyrebarkhormon for en bindevævssygdom, der blev diagnosticeret for tre måneder siden. Det gør ham lige i øjeblikket lidt uigenkendelig, men lægerne har stillet i udsigt, han snart kommer i halv dosis, så han kan blive sit gamle jeg igen. Foto: André Thorup

Lørdag var borgmester Erik Buhl turisme-ambassadør og udleverede nøgler til tyskere i fire udlejningsbureauer. Han har stor respekt for erhvervet, der er stor vækst.

Varde: 3,7 milliarder kroner lød turistomsætningen på i Varde Kommune sidste år. Pengene er resultat af 4,5 millioner overnatninger, og er udtryk for en voldvom vækst i erhvervet i Varde Kommune - en af Danmarks suverænt største turistkommuner. - Og tilmed skal vi huske på, at turismen er stedfast. Den kan ingen tage fra os, siger Erik Buhl. Før han for 5,5 år siden blev borgmester i Varde Kommune har han en fortid som borgmester og byudvikler i Ølgod, hvor majoriteten af kommunens industriarbejdspladser ligger. Industrivirksomhederne tjener flere penge til den kommunale økonomi end turismen, men til gengæld ved vi alle, at ingen garanterer, at lokale fabrikker bliver ved med at være lokale.

Fremstød Feriehusudlejernes Brancheorganisation stod bag lørdagens event, hvor borgmestre i 20 kommuner bød lokale turister velkomne.

Borgmester Erik Buhl tog tre kvarter hos Købmand Hansens Feriehusudlejning i Henne; Feriekompagniet i Blåvand; Esmark i Blåvand og Dancenter i Blåvand.

Bliver noget lignende arrangeret igen næste år, er han klar til at komme igen. For at vise sin store respekt for erhvervet, siger han.

En del tyskere har bosat sig i Varde Kommune og arbejder i turismen. Blandt andre Birte Neumann Pross tv. Foto: André Thorup

Flere huse til leje - Vi lever af det her, så kan en dag som i dag give hundrede huse mere til udlejning, gør det jo heller ikke noget, siger Erik Buhl. Af de 8.500 sommerhuse i Varde Kommune bliver halvdelen lejet ud. Det ligger langt over landsgennemsnittet, men med 70-80 procent af turismeindtægterne fra feriehusudlejningen betyder det også, at der er potentiale for tre milliarder mere i indtægt, hvis alle lejede ud. Og, hvis hvert hus blev lejet mere ud. - I juni-juli-august ved vi alle, at her er fyldt, men udenfor sæson er der stadig plads, siger Erik Buhl. Han er selv campist. I 17 år har han og hustruen turneret rundt med campingvogn, og lige nu står den på østkysten, hvor han er til familietræf. Til sommer skal parret 14 dage til Nordjylland, for Danmark er et dejligt ferieland, synes han.

Branchen trækker læsset - Jeg vil gerne understrege, at det er branchen, der trækker læsset. Der er en voldsom udvikling. Vi andre kan bare bakke op med rammevilkår, siger Erik Buhl, der også er formand for de 10 vestkystkommuner, der er gået sammen i Partnerskab for Vestkystturisme. - Jeg havde ham til møde herude, inden han blev borgmester, siger Niels Kristian Hansen. Grundlæggeren af Hennes store turismevirksomhed, Købmand Hansen, holder sig i baggrunden, mens borgmester Buhl har kastet sig ud i at tale flydende tysk med et par kvinder, der er kommet for at hente nøgle til familiens sommerhus i denne uge. Niels Kristian Hansen ville helst have været fri for sommerhusudlejningen, da han i 1968 købte købmandsbutikken i strandbyen. Dengang var der 60 huse på hans spiseseddel. I dag er der næsten 900, og selvom fredag også er blevet skiftedag, er lørdag stadig store-skiftedag. Mellem klokken 12 og 15 denne lørdag ventes 350 familier at komme ind for at hente nøgle.

Ønske: Flere p-pladser Nogle synes, turismen har taget overhånd? - Ja, og vi må erkende, at i sæsonen er her fyldt. Derfor gør vi hvad vi kan for at hjælpe. Kommunen kunne jo hjælpe med en ny vej? - Vi vil gerne købe jord af Forsvaret til parkeringspladser omkring de to store turistbyer, men det har ikke været muligt endnu. Hvad med vejene? - I 2017 lavede vi en stor trafiktælling i Blåvand. Den viste, at 30 procent af bilisterne kørte rundt for at lede efter en parkeringsplads. Kunne de bare komme af med bilen i første hug, vil det hjælpe meget, siger Erik Buhl. - Og så har udvidelsen af Korskrovejen brændt sig fast bag mit øre, siger købmand Hansen.