Både Rema 1000 og Netto bygger nyt i Ølgod

Ølgod: Lige nu er der to lokalplansforslag for to dagligvarebutikker i høring. Det drejer sig om en ny Rema 1000, som skal opføres på hjørnet af Egknudvej og Bakkevej, mens konkurrenten Netto vil bygge en butik overfor på hjørnet af Østerbro og Industrivej. Begge lokalforslag nyder fremme i byrådet.

Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, glæder sig over, at Ølgod får nye og tidssvarende dagligvarebutikker, hvoraf Rema 1000 i forvejen er i byen.

I forhold til oplægget for lokalplansforslaget for Rema 1000 er der allerede et ændringsforslag. I oplægget står, at kunderne skal ind og ud fra Østerbro/Egknudvej, mens ind- og udkørsel af varer skal ske via Bakkevej. Især sidstnævnte er ikke uvæsentlig, da Bakkevej er et parcelhusområde.

- Men min opfattelse er, at vareindlevering og renovation skal køre ind via Østerbro og ud fra Bakkevej, siger Preben Friis-Hauge.