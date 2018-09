69-årig bilist sigtes for at ramme 13-årig pige i skolepatrulje

Varde: En skolepatrulje blev ramt på armen, da en varevogn fredag klokken 07.45 passerede gennem Søndergade i Varde. Skolepatruljen anmeldte til politiet, at en falmet varevogn blot var kørt videre og ikke havde fulgt den 13-årige piges anvisning om at standse. Hun var dog ikke alvorligt ramt på armen.

Der var en politipatrulje i nærheden, som fik kontakt med varevognen. Det var en 69-årig mand fra Esbjerg, der kørte den. Han erkendte forholdet, men sagde til sit forsvar, at han syntes, at armen kom meget sent.

Færdselsforseelsen kan efter at dømme klares ved, at den 69-årige betaler et bødeforlæg, antagelig i størrelsesorden 1000 kroner 1500 kroner. Men ifølge døgnrapporten er manden i første omgang blot sigtet for ikke at følge skolepatruljens anvisning, der nævnes ingen sanktion.