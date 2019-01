64-årig læge trodsede politikerne: Patienterne var tilfredse

Varde: Praktiserende læge Peter Petersen, 64 år, har gjort det, som en række sundhedspolitikere siger, at læger ikke skal gøre. Han har drevet en solopraksis i Varde. Det har han, imens politikerne har opfordret til, at lægerne i almen praksis sluttede sig sammen i lægehuse for at opnå et fagligt fællesskab og dermed afbøde mangel på læger.

Men uanset det har Peter Petersen betjent omkring 1700 patienter - mere end ti procent af Varde bys befolkning - sammen med en uddannelseslæge i ny og næ. Og det viste sig da også, at denne praksis ikke var så usælgelig endda.

Per 1. marts er der nemlig ejerskifte i klinikken. Da overtager læge Jens Mindstruplund praksis. Han har købt af Peter Petersen.

Den snart afgående læge i Varde mener, at både salget og hans virke gennem 30 år som sololæge bistået af hustruen, Hanne Petersen, 61 år, modbeviser, at enmandspraksisserne er blandt årsagerne til lægemangel. Hanne har arbejdet i klinikken i 25 år. Hun er sygeplejerske.

- Det har i alt taget halvandet år at sælge klinikken, siger Peter Petersen, som i første omgang undersøgte mulighederne for at få en kompagnon med henblik på et glidende ejerskifte.