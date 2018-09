60-årig fra Sig er verdensmester på rulleskøjter

Kirsten Bak Hansen går benhårdt efter sine mål. For at blive verdensmester udskød hun familiens ferie, droppede alkohol - og endda sin 60 års fødselsdagsfest.

Sig: Søndag stod Kirsten Bak Hansen fra Sig ved Varde øverst på podiet i Schweiz, da medaljer i maraton på rulleskøjter for kvinder under 70 år blev delt ud.

Målet satte hun sig allerede i 2010, og med medaljen i hus tager hun nu en slapper.

- Jeg har besluttet, at jeg har nået mit mål, så nu skal det bare være for sjov. Måske når jeg bliver over 70, vil jeg gøre det for alvor igen, men jeg er så kompromisløs, når jeg sætter mig et mål, det holder ikke i længden, siger Kirsten Bak Hansen og fortsætter:

- For eksempel i sommer har jeg ikke kunnet holde min 60 års fødselsdag. Vi har ikke været på sommerferie, og jeg har ikke rørt alkohol i tre måneder. Heldigvis er min mand fantastisk til at bakke op, så vi tager på ferie om en uge, og så har jeg inviteret til VM-fest i oktober.