Fjerkræ-folk vil i dialog: Forslag om nye regler bliver mødt med kritik

Foreningen Frit Fjerkræ mener ikke, det er den rette vej at gå, hvis Fredericia Kommune indfører et nyt regulativ for hold af fugle og fjerkræ. Klager over nogle få kommer til at ramme mange, og det risikerer at give mere arbejde for forvaltningen, lyder argumenterne.

Fredericia: Et forslag til et regulativ, der sætter nye regler for hold af fugle og fjerkræ i Fredericia Kommune, får nu foreningen Frit Fjerkræ på mærkerne.

Frit Fjerkræ opfordrer i et brev politikerne i miljø- og teknikudvalget til at udsætte beslutningen om regulativet, indtil man har været i dialog med foreninger samt hønse- og fugleholdere i Fredericia Kommune.

I Fredericia Kommune har miljø- og teknikudvalget tidligere på året godkendt forvaltningens henstilling til at lave et udkast til et nyt regulativ for private hold af fugle og fjerkræ, fordi man har oplevet en stigning i antallet af klager på dette område. Det stigende antal klager har samtidig medført, at kommunen bruger flere arbejdstimer på at håndtere klager. Ifølge Frit Fjerkræ, der har erfaring med lignende regulativer fra andre kommuner, vil et skrappere regulativ dog ikke afhjælpe kommunens tidsforbrug - tværtimod.

- Vi har i Frit Fjerkræ erfaring med regulativer fra andre kommuner og været i dialog med forvaltninger. Eksempelvis ville Haderslev også indføre et regulativ, men da de så hvor få sager det drejede sig om, så droppede de planerne om et regulativ. Vi kan også se fra andre kommuner, at regulativer faktisk skaber mere arbejde for forvaltningen, skriver Frit Fjerkræ til politikerne i miljø- og teknikudvalget.