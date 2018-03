Venstre-formand væltet af sine egne

Der måtte hentes mange ekstra stole og taburette ind for at give plads til de næsten 200, der mødte op til generalforsamlingen i Daler gl. Skole mandag aften. Foto: Uwe Iwersen

Et markant flertal på Venstres generalforsamling mandag aften valgte Kim Tygesen, Løgumkloster, til ny formand for partiets kommuneforening. Lars Erik Skydsbjerg, Skærbæk, blev stemt ud, selv om han har stået i spidsen for en organisation, der i november leverede det bedste valgresultat i nyere tid.

DALER: Tallene var ikke til at tage fejl af: Kim Tygesen, 125 stemmer. Lars Erik Skydsbjerg, 48 stemmer. Sådan lød afstemningsresultatet mandag aften i et næsten overfyldt forsamlingshus i Daler, der altså resulterede i et vagt- og magtskifte i spidsen for Venstres Kommuneforening. - Tak til alle der har stemt på mig. Jeg vil udfylde opgaven som formand til alles tilfredshed, sagde den nyvalgte formand, Kim Tygesen, Løgumkloster, efter stemmeoptællingen. Lars Erik Skydsbjerg var tydelig berørt af det klare afstemningsnederlag. - Tak til de 48, der stemte på mig. Jeg havde gerne set flere. For jeg brænder stadig for Venstre og må finde nye græsgange, hvor jeg kan bruge min energi, sagde han.

Tre forslag Formandsvalget i Venstres Kommuneforening foregår ved, at medlemmerne skriftligt kan foreslå kandidater. Mandag aften var der i første omgang tre navne i spil. Ud over Lars Erik Skydsbjerg, Skærbæk, og Kim Tygesen, Løgumkloster, var det også tidligere medlem af kommunalbestyrelsen Lisbeth Bang Pedersen, Toftlund. Sidstnævnte meddelte dog omgående, at hun ikke var kandidat til formandsposten.

Fuldt hus Der var i forbindelse med kommunalvalget og den efterfølgende konstituering fokus på Lars Erik Skydsbjergs dobbeltrolle som både fagchef på Tønder Rådhus og formand for kommunens største parti. Kritikken kom dog primært fra personer udefra og altså ikke egne medlemmer. At der var noget i gære, opdagede Venstres gruppeformand aftenens ordstyrer Preben Linnet, Daler, allersenest mandag aften ved 18-tiden, da de første deltagere på aftenens generalforsamling begyndte at komme. Det udviklede sig nemlig til en særdeles lind strøm af medlemmer. Flere gange måtte der bæres ekstra stole ind, og husets sidste depoter blev tømt for taburetter for at give siddeplads til de godt 180 mennesker, der var mødt frem. Det var mere end seks gange så mange, end på generalforsamlingen året før.

Tavse kritikere Baggrunden for vagtskiftet i partitoppen kom ikke frem. Inden han blev stemt ud, aflagde Lars Erik Skydsbjerg, der har stået i spidsen for kommuneforeningen i de godt 10 år, den har eksisteret, en årsberetning, der var præget af glæde og tilfredshed over sidste års valgresultat. Med en fremgang på 2,4 procent og et samlet stemmetal på 9458 var det det bedste resultat i foreningens historie. - Vi fik et fantastisk valg, opnået med fælles front og fælles fodslag, understregede formanden. Han benyttede også lejligheden til at komme ind på den fokus, der havde været omkring hans person og den kritik, som blandt andet har været fremme i pressen. - Det er aldrig rart, når der rejses tvivl om ens interesser. Det påvirker, at der kommer angreb, man ikke kan modsvare. Jeg har ingen problemer, når det er bolden, der gås efter. Men det er ikke ordentlighed, når det er manden, der gås efter. Det har været hårdt, sagde Lars Erik Skydsbjerg, der sammenlagt har været med i Venstres organisation i mange sammenhænge i 32 år.

Stor indsats Hvad kritikerne bag hans formandsskab var utilfredse med, blev ikke nævnt med et ord. Men afstemningsresultatet talte altså det tavse flertals tydelige sprog. Indledningsvis havde Preben Linnet som lokal formand og dermed ordstyrer da også manet til besindighed. - Jeg håber på en aften i ordentlig tone og stemning. Vi er et ordentligt parti, hvor vi behandler hinanden ordentligt, sagde han i sin velkomst. Efterfølgende faldt der ikke et ondt ord og kun få kritiske bemærkninger. Forud for formandsvalget benyttede borgmester Henrik Frandsen lejligheden til at takke hele organistion og især Lars Erik Skydsbjerg for indsatsen før og under valgkampen. - Jeg vil takke formanden for et kæmpe arbejde for, at vi står styrket. Han har løftet en opgave, der kræver stor indsigt og et stort netværk, både lokalt og på landsplan, sagde Henrik Frandsen.