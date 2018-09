Ved generalforsamlingen i TM Tønder Håndbold Elite A/S i næste uge genopstiller selskabets nuværende formand, Robert Okholm, ikke til bestyrelsen. Opgaver i hans egen virksomhed kræver al hans tid. Sammen med bestyrelsen afleverer han en klub i god gænge - og med et lille underskud.

Den 75-årige er grundlægger af maskinfabrikken OKM A/S, og selv om han for år tilbage har ansat en direktør og dermed afgivet ledelsen, har han fortsat sin daglige gang i virksomheden.

- Årsagen er, at jeg af direktøren i min virksomhed er blevet bedt om at yde en ekstra indsats omkring kvalitetsstyring, som vi satser på. Det er en opgave, der trækker tænder ud, men som jeg selvfølgelig har sagt ja til, fordi det fortsat interesserer mig meget, siger Robert Okholm.

Efter to år i spidsen for klubben har Robert Okholm meddelt sine bestyrelseskolleger, at han ikke genopstiller, når selskabets generalforsamling afvikles kommende mandag.

TØNDER: Tønder Kommunes sportslige flagskib, håndboldklubben TM Tønder, der er lig med selskabet TM Tønder Håndbold Elite A/S, skal have ny formand.

Uden at røbe for meget kan jeg sige, at vi kommer ud med røde tal. Men det er et ganske lille underskud. Det er faktisk så tæt på et nulresultat, som man kan komme.

Forud for mandagens generalforsamling består bestyrelsen i TM Tønder Håndbold Elite A/S af følgende otte personer:Formand Robert Okholm (genopstiller ikke), Tønder, Uwe Nielsen, Tønder, (ikke på valg), Stefan Østerby Jørgensen (på valg), Carsten Eriksen, Tønder (ikke på valg), Alex Petersen, Tønder, (ikke på valg), Per Andersen, Bredebro (ikke på valg), samt Brian Hansen (på valg), Tønder, og John Toft, Tønder (på valg).

Robert Okholms hjerte slår både for TM Tønder og for maskinfabrikken OKM A/S. Sidstnævnte har bedt ham træde til for at løse en krævende opgave om kvalitetsstyring. Det er baggrunden for, at den 75-årige afgiver formandsskabet i håndboldklubben. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

I ligaen

Det var i Robert Okholms tid som formand, at TM Tønder spillede to sæsoner i ligaen. Efter nedrykningen i foråret er klubben tilbage i 1. division, men med ambitioner om at blande sig i toppen.

I perioden i ligaen blev klubbens nettomsætning øget fra 2,9 til 5,3 millioner kroner. Ved generalforsamlingen sidste år fremlagde klubben et regnskab med et overskud på knap 200.000 kroner. Sådan bliver det ikke på generalforsamlingen mandag aften.

- Uden at røbe for meget kan jeg sige, at vi kommer ud med røde tal. Men det er et ganske lille underskud. Det er faktisk så tæt på et nulresultat, som man kan komme, lyder det fra den afgående formand.