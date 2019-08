Skærbækcentret ejer dele af den jord, hvor Tønder Kommune er i fuld gang med at opføre en ny skole til over 100 millioner kroner. Fadæsen blev opdaget under udmatrikuleringen. Torsdag skal problemet løses med en investering på en krone.

SKÆRBÆK: Med et budget på over 100 millioner kroner, er det i forvejen det største og dyreste kommunale byggeri i Tønder siden kommunesammenlægningen i 2006/2007. Og nu bliver opførelsen af en den folkeskole i Skærbæk, der i forvejen har været ramt af budgetudvidelser, yderligere en tand dyrere end forventet. Helt præcis er der tale om en krone. En krone er i spil som pris for, at Tønder Kommune kan erhverve de udenomsarealer nord for skolebyggerier, der støder op mod Skærbækcentret. Siden Skærbæk Skole kom på den politiske dagsorden, har det været den gængse opfattelse, at disse arealer tilhører kommunen. Nu viser det sig imidlertid, at Skærbækcentret ejer disse arealer. På torsdag har politikerne i økonomiudvalget med borgmester Henrik Frandsen i spidsen den opståede situation på dagsorden. Efter samråd med Skærbækcentret, er der lagt op til en mindelig løsning. Således indvilliger Foreningen Skærbækcentret og Fonden Skærbækcentret i en skriftligt tilkendegivelse i, at afstå området for en krone. - Vi vil underskrive alle nødvendige dokumenter, herunder købsaftaler, og underskrive i den digitale tingbog, således at arealet formelt kan tilbageskødes til Tønder Kommune for en pris på en krone, skriver bestyrelsesformændene for Skærbækcentret, Carsten S. Hansen og Jørgen Hansen, i en fremsendt erklæring. - Der er fundet en god løsning, siger borgmester Henrik Frandsen, der i øvrigt ikke anser den opståede situation som "en stor katastrofe". - Tilbage i 2008 blev der fundet en pragmatisk løsning for at få en ligning til at gå op. I dag er det en juridisk spidsfindighed, som vi får på plads, vurderer han.

Da jeg så det, var min første tanke: Det her er dybt pinligt. Claus Hansen, Liberal Alliance, medlem af økonomiudvalget, Tønder Kommune

Ny skole Den nye skole i Skærbæk bliver på 6.400 kvadratmeter med plads til skolens ca. 550 elever og 85 medarbejdere.Det første spadestik blev taget i april i år.



Den færdige skole inklusive nye adgangsveje og udenomsarealer skal efter planen stå klar til ibrugtagning ved næste skoleårs begyndelse i august 2020.

Dybt pinligt Helt så afslappet som borgmesteren ser Liberal Alliances medlem af økonomiudvalget, Claus Hansen, ikke på den opståede situation. - Da jeg så det, var min første tanke: Det her er dybt pinligt. Helt grundlæggende er det vel sådan, at det første, man gør, inden man går i gang med et byggeprojekt, er, at undersøge tingbogen, så man ikke kommer til at projektere noget på anden mands ejendom. Claus Hansen ønsker ikke offentligt at spekulere over, hvorfor Skærbækcentret går med til at sælge jorden for en krone. Men han er klar til at stemme ja til oplægget på torsdag. - Jeg stemmer for, at det areal, som vi projekterer på, bliver vores, siger han.

Vedligeholdelse De faktuelle ejerforhold kom for dagen i forbindelse med udmatrikuleringen af den kommende skole. Når Tønder Kommune har haft indtryk af at være retmæssig ejer af arealerne, skyldes det ikke mindst, at kommunen gennem alle årene har forbedret og vedligeholdt arealerne. Ud over den ene krone, som er den aftalte pris for arealerne, er der også lagt op til, at Tønder Kommune også betaler alle udgifter for tilpasningen af de berørte matrikler, samt for tinglysningen.