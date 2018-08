Turistbranchen i Tønder Kommune jubler over gæster

Sådan gjorde vi

Torsdag den 2. august kontaktede JydskeVestkysten følgende overnatningssteder i Tønder Kommune for at få et overblik over sommersæsonen:Agerskov Kro



Enjoy Resorts Rømø



Motel Tønder



Fritidscentret i Skærbæk



Hotel Højer



Rudbæl Grænsekro



Brundtland Golfhotel i Toftlund



Hotel Tønderhus



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to sidstnævnte overnatningssteder.