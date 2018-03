Tønder Bank-investorer forventer snarlig afgørelse

Det er mere end fem år siden, at Tønder Bank gik konkurs og bankens logo forsvandt ud af bylbilledet. Men selv om der er gået så mange år har de skadeslidte investorer og aktionærer ikke opgivet håbet om at opnå erstatning. Arkivfoto: Uwe Iwersen

153 Tønder Bank-kunder, der købte investeringsbeviser i 2009, har indbetalt 750.000 kroner for at gennemføre sagsanlæg mod konkursboet. Investorerne forventer en snarlig afgørelse om gennemførelse af et gruppesøgsmål.

TØNDER: Det vil tage tid, og det vil kræve tålmodighed. Sådan sagde formanden for Dansk Aktionærforening, Niels Mengel, da Tønder Bank gik konkurs i efteråret 2012 og en række investorer, der havde mistet deres penge, fandt sammen for at opnå erstatning. Mere end fem år efter bankens nedtur er der fortsat ingen afklaring i erstatningsspørgsmålet, men optimismen blandt de skadeslidte om at få deres tabte penge tilbage er intakt. - Vi forventer en snarlig afgørelse, sagde formanden for foreningen "Tønderinvestor 2009" (se faktaboks), Bjarne K. Laugesen, på foreningens generalforsamling og henviste til det gruppesøgsmål, som 153 investorer er gået sammen om. Fælles for dem er, at de alle købte kreditbeviser i Tønder Bank tilbage i 2009. Da banken gik ned tre år senere var disse beviser værdiløse og investorernes tilsammen 27 mio. kr. væk. Men de 153 har besluttet at gå rettens vej for at få deres penge tilbage. Påstanden er, at Tønder Banks regnskaber allerede i 2009 ikke var retvisende, og investorerne altså købte kreditbeviserne under falske forudsætninger. Som sikkerhed for retssagens gennemførelse har de 153 investorer sidste år indbetalt 750.000 kroner. - Gruppesøgsmålet er ikke bevilget endnu, men vore advokater drøfter det i øjeblikket med kurator og retten i Sønderborg, lød budskabet fra Bjarne K. Laugesen på generalforsamlingen. Dele af de 750.000 kroner vil formentlig kunne dækkes ind gennem de enkelte investorers retshjælpdækning, der er en del af indboforsikringen.

To foreninger I kølvandet på Tønder Banks konkurs i november 2012 dannede skadeslidte investorer to foreninger, der begge har det formål at opnå erstatning fortabte investeringer.



Foreningen "Tønderinvestor 2009" består af ca. 180 personer, der tilbage i 2009 købte kreditbeviser for 27 mio. kr. i banken og tabte deres penge ved konkursen.



Foreningen "Tønderaktionær 2010" har til formål at undersøge muligheden for, at de, der købte aktier i Tønder Bank fra 1. januar 2010 eller senere, kan få medhold i, at købet er sket på et utilstrækkeligt grundlag, fordi bankens regnskabsmateriale allerede dengang var fejlbehæftet.



Begge foreninger har samme bestyrelse, der efter generalforsamlingen består af:



formand Bjarne K. Laugesen, Møgeltønder, og næstformand Niels Mengel, Hellerup, begge valgt af Dansk Aktionær Forening, samt de tre bestyrelsesmedlemmer Anneliese Bucka, Jejsing, Karl Østergaard, Toftlund, og Allan Jessen, Toftlund.

Afkølet forhold Her redegjorde han for det hidtidige forløb. - Vi aftalte oprindeligt, at en farbar vej for at få afprøvet kravet kunne være at køre en eller to prøvesager. Det er dog ikke lykkes at få en klar aftale med kurator om, hvorvidt afgørelsen i en sådan sag ville kunne danne præcedens for de øvrige medlemmer af foreningen. Vi har desværre oplevet, at det gode samarbejde vi havde med kammeradvokaten i starten, er blevet mere køligt. Kurator har afvist vores krav; han ønsker ikke at sagen skal køre som gruppesøgsmål men som 153 enkelt sager. Vi har derfor selv været nødt til at udtage stævning mod konkursboet. Det skete i 2017, og vi og kammeradvokaten er nu i gang med at udveksle processkrifter.

Dårlig ledelse Ud over at forberede søgsmålet mod konkursboet følger Tønder Bank-investorerne også med stor interesse udfaldet af de retssager, som kurator i konkursboet, kammeradvokat Boris Frederiksen, har rejst med henblik på at få bankens daglige ledelse, bestyrelsen og revisor dømt for dårlig bankledelse, og dermed få dem gjort erstatningspligtige. - Vi er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, hvornår kurators retssager skal for retten. Med de vidneforklaringer og dokumenter, der fremlægges i retssagen, vil vi kunne drage fordel af, påpeger Bjarne K. Laugesen. På generalforsamlingen nævnte han også tidligere afgørelser, hvor henholdsvis tidligere bankdirektør Mogens Mortensen og bankens revisor, er blevet idømt bøder for pligtforsømmelser. - Disse afgørelser er med til at understøtte vore synspunkter, fastslår investorernes førstemand. Han oplyste endvidere i sin årsberetning, at der fortsat er omkring 110 millioner kroner i konkursboet, og dermed er der altså penge til at udbetale erstatning i det omfang, investorerne måtte få medhold i deres synspunkter.