Behnoz Naders kone har et stort problem. I tirsdags forsvandt hendes taske i Tønders gågade med personlige papirer, penge, pas og det vigtigste - hendes danske opholdstilladelse.

TØNDER: Behnoz Nader og hans kone, Shabnam Atayi, har et problem. Et problem, der er så stort, at parret nu tilbyder 1000 kroner til den person, der kan frembringe et forsvundet pas og en danske opholdstilladelse. Historien begynder i tirsdags i Tønders gågade. Det er sensommervarmt, og den 28-årige, familiesammenførte Shabnam Atayi trækker ved middagstid sin cykel i gågaden ved Sydbank, da hendes telefon i tasken ringer. Shabnam Atayi fisker telefonen op og lægger tasken - der beskrives som matsort, udført i læder med en lang rem og cirka 15 gange 25 centimeter - tilbage på bagagebægeret. Siden har tasken været pist væk. Og det er ikke bare et problem - for Shabnam Atayi er det et gigantisk problem.

Vi er meget desperate, for hun må ikke tage udenlands uden pas og opholdstilladelse, så hun må blive i Danmark - det er vi nødt til. Behnoz Nader, udlover dusør, til finderen af konens pas og opholdstilladelse

Ferie aflyst Foruden kosmetik og en pung indeholdt den lille sorte taske også hendes afghanske pas og en dansk opholdstilladelse. - Hun har det rigtig skidt, lyder det fra Behnoz Nader, der er gift med Shabnam Atayi. Parret skulle torsdag i næste uge have været på en længe ventet ferie i Tyrkiet, men den har de nu været nødt til at aflyse. Shabnam Atayi kan simpelthen ikke forlade Danmark uden passet og opholdstilladelsen. Udfordringerne for parret bliver ikke mindre af, at der i Danmark ikke findes nogen afghansk ambassade. Faktisk skal de helt til Norge. - Vi skal helt til Oslo. Det har jeg ikke tid til - og så er det meget dyrt, lyder det fra Behnoz Nader, der til daglig arbejder som ingeniør ved Tønder Kommune. Alene at fremskaffe en ny opholdstilladelse koster over 2000 kroner. Dertil kommer passet, som det tager mellem seks til otte måneder at få lavet, fortæller Nader.