Alle fire sigtede i en sag om grov vold i Toftlund sidste forår er fundet skyldige og idømt ubetingede fængselsstraffe. Voldsofret blev skudt i hovedet og slået bevidstløs med et bat.

TOFTLUND: Så er der sat punktum for den opsigtsvækkende og usædvanligt grove voldssag fra Toftlund-egnen sidste forår. Allerede i oktober blev fire mænd i alderen fra 19 til 30 år fra Haderslev-egnen kendt skyldige i blandt andet rå og farlig vold. De blev idømt fængselsstraffe på henholdsvis seks, syv og 12 måneders varighed. Fjerde mand i det, som af anklageren blev betegnet som et tæskehold, har nu fået sin dom. Den kom til at lyde på otte måneders fængsel. Når den 30-årige har måttet vente fire måneder længere på afgørelsen end hans tre hårdtslående kammerater, skyldes det, at retten måtte afvente resultatet af en mentalundersøgelse. Den er kommet nu, og viste, at den unge mand var egnet til at modtage en almindelig frihedsstraf.

Jeg kunne ikke røre mine fingre. Kroppen er død og jeg vælter som en statue. 24-årigt voldsoffer fra Toftlund-egnen

Vold De fire mænd blev alle dømt for overtrædelse af den alvorlige voldsparagraf 245 i straffeloven, der handler om vold af særlig rå, farlig og brutal karakter.Overfaldet foregik ifølge anklageren efter forudgående aftale og fælles forståelse blandt de fire dømte.

Den forkerte mand Sagen om de fire voldsmænd går tilbage til 5. maj sidste år og skabte store overskrifter i medierne. En ung mand var netop kommet hjem til sin bolig i landlige omgivelser, da han blev overfaldet af de fire mænd. Hvorfor, anede han ikke. Der var efter alt at dømme tale om en forveksling, idet tæskeholdet tilsyneladende ville have haft fat i naboen. Han var dog ikke vendt hjem, og så skete det uventede, at den 24-årige i stedet blev skudt ganske tæt ved øjet med en gaspistol/hardball-pistol og slået ned med et bat eller jernstang. - Jeg hører, at en glasrude i døren bliver smadret. En sten bliver smidt igennem ruden, forklarede den 24-årige i sin tid som vidne i retten. - Jeg kunne ikke røre mine fingre. Kroppen er død og jeg vælter som en statue, forklarede den unge mand videre. Han mistede bevidstheden og kom langsomt til sig selv, mens andre på gården ringede efter en ambulance.

Skudt i hovedet Den 24-årige blev efterfølgende kørt til akutsygehuset i Aabenraa, hvor han blev syet med flere sting i baghovedet og ved øjenbrynet. Efterfølgende døjede han i flere måneder med med hovedpine. Forklaringen kom frem efter en scanning, hvor der blev opdaget en fem millimeter blykugle ved venstre øjenbryn. Foruden denne kugle fik han også fjernet en plastikkugle, som var gået ind under huden på maven. Når der var forskel på de fire voldsmænds straf skyldtes det dels deres fortid og hvilken rolle, de havde spillet under de voldsomme hændelser denne aften. I alt var der 20 forhold i sagen, hvor langt de fleste omhandlede den 19-årige Kevin Koch Vedbæk. Han fik et års fængsel. Han erkendte også de fleste forhold i det lange anklageskrift. Han var også med i de to hovedforhold begået den 5. maj med få minutters mellemrum. Først ved 22.30-tiden, hvor han i Tiset ved Gram kørte op på et fortov, hvor der stod to personer. Han ramte ikke nogen af dem, men blev dømt for på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv og førlighed. Under denne aktion smadrede en 23-årig mand sideruden på den 19-åriges bil, og det var det, der udløste det efterfølgende vanvittige drama en halv time senere på gården ved Toftlund.

En betændt sag Den 19-årige fik samlet de øvrige tre medtiltalte, de kørte ud til gården for at "tale" med den 23-årige, der ikke var på stedet. I stedet gik vreden ud over den anden - uskyldige - beboer ud i gården, som altså blev skudt flere gange med en gaspistol og en hardball-pistol indeholdende hagl- og plastikkugler og desuden slået ned bagfra med bat. Det var mørkt og svært for vidner at se, hvem der gjorde hvad. Anklager Britt Ankersø betegnede i sin procedure hele forløbet som "en betændt sag", hvor de fire tiltalte og vidnerne var bange for hinanden. Det samme gjaldt de tiltalte indbyrdes. Kun 19-årige ville fortælle, hvem der havde skudt og slået den uskyldige mand på gården. De tre medtiltalte nægtede alle det voldsomme overfald. De kunne ikke huske noget, lød forklaringen. Det hører med til historien, at voldsofret i forbindelse med retssagen havde nedlagt påstand om erstatning på 12.000 kroner for svie og smerte. Kravet blev af retten henvist til civilt søgsmål.