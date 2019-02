TM Tønder har brug for ny kapital

Stefan Østerby-Jørgensen og resten af TM Tønders bestyrelse har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Formålet er blandt andet at få godkendt en aktie-emission. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

TM Tønder Håndbold Elite har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Hovedformålet er at få godkendt en forhøjelse af selskabskapitalen på mindst 1,2 millioner kroner.

Tønder: TM Tønder Håndbold Elite har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 5. marts. Hovedformålet er at få godkendt en forhøjelse af selskabskapitalen - en forhøjelse som bestyrelsen ønsker af to grunde. - Det har vist sig dyrere at rykke ned, end vi havde regnet med, fortæller bestyrelsesformand Stefan Østerby-Jørgensen. - Vi havde ellers skåret ned i omkostningerne, og vi havde budgetteret med færre indtægter, men ikke i den målestok, det har vist sig, fortæller han. - Men det er sådan set ikke det væsentligste. Det væsentligste er sådan set, at vi har et ønske om rent faktisk at opbygge en egenkapital, oplyser klubbens formand. Bestyrelsen har vedtaget en treårsplan, og i den er målsætningen en egenkapital på en million kroner. I det senest offentliggjorte regnskab var egenkapitalen på godt en kvart million kroner. Planen er en aktieemission, som skal bringe mindst 1,2 og maksimalt 1,8 millioner kroner i kassen. Den skal godkendes på generalforsamlingen.

Det væsentligste er sådan set, at vi har et ønske om rent faktisk at opbygge en egenkapital. Stefan Østerby-Jørgensen

Ingen lukningsfare Stefan Østerby-Jørgensen vurderer, at klubben ikke er i lukningsfare - heller ikke uden en kapitalforhøjelse. - Men det er klart, at den her aktieemission skal bruges til at bringe klubben videre, fortæller formanden. Klubben har fået forhåndstilkendegivelser fra store sponsorer på aktiekøb på et samlet beløb, der er stort nok til at dække en stor del af det hul i økonomien, som nedrykningen har givet.

Fald i interessen Klubben har haft svært ved at skaffe nye helt store sponsorer, og sådan er det stadig. Nedrykningen har medført et fald i indtægterne generelt ifølge Stefan Østerby-Jørgensen. - Interessen for TM Tønder, når man spiller i 1. division, har vist sig mindre, end når man spiller i liga, fortæller formanden, der peger på, at man var forberedt på et fald i interessen men: - Vi havde ikke forestillet os, det vil være så meget, som tilfældet er, siger han.