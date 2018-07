Svigtende høst rammer hårdt på Schackenborg

MØGELTØNDER: 2018 kommer til at stå i stærk kontrast til 2017, hvad angår høstudbyttet for Schackenborg. Så meget står allerede helt klart, for 2017 gav en rekordstor høst, og efter alt at dømme kan 2018 gå hen at blive den dårligste. Måske nogensinde.

Så kontant er udmeldingen fra Schackenborg Fondens bestyrelsesformand, Henrik Wedell-Wedellsborg:

- Jeg kan med sikkerhed sige, at 2017 gav vores bedste høst nogensinde, mens den i år måske kan gå hen at blive den mindste. Vi ved det dog ikke definitivt endnu, men det bliver ikke et ubetydeligt minus for os i år.

Til gengæld er der ikke forandringer i baglandet. Schackenborg Fonden er uden aktionærer, hvilket betyder, at overskuddet fra høsten går til slottet. Derfor er en dårlig høst direkte lig med et tab for Schackenborg Fonden og dermed slottet:

- Fonden er uden aktionærer, så det vi tjener på at drive landbruget går direkte til slottets drift og vedligehold, forklarer Henrik Wedell-Wedellsborg.

Slottet dyrker i alt omkring 900 hektar.