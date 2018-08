Sparekassen sagde farvel til en stor mand

Fredag blev der holdt afskedsreception for den tidligere direktør for Sparekassen Bredebro gennem 20 år - John Kristensen. Dagen bød på gaver en masse, gæster fra nær og fjern og mange rosende ord.

BREDEBRO: Fredag blev der sagt farvel til en på flere måder stor mand i Sparekassen Bredebro.

Efter 23 års ansættelse - heraf næsten 20 år som direktør - havde den 62-årige John Kristensen valgt at trække stikket. Nu venter et otium med tid til det hele.

Gæsterne kom i en lind strøm fra nær og fjern for at fejre dagen med den afgående direktør. Formanden for sparekassens bestyrelse, Søren Degn Clausen, var den første, der stillede sig op på ølkassen for at sige et par ord om John Kristensen og hans tid i Sparekassen Bredebro. Efter at have fået lagt talepapirerne i den rigtige rækkefølge, fortalte han om de store meritter, der er opnået med John Kristensen som direktør. Der er åbnet nye filialer, sparekassen er med skipper Kristensen blevet sejlet gennem finanskrisens uvejr, og sidste år leverede sparekassen det bedste resultat i sin 143-årige historie.

- Det er din fortjeneste. Det er rigtig heldigt for sparekassen, at vi fik dig, sagde formanden og sendte et tak til fru Gitte for lån af husbonden.