Skolernes Motionsdag sætter gang i de nye kunstgræsbaner

Turneringen er speciel på den måde, at den spilles i tre dele - en i hver by - hvor hver del fungerer som indvielse af de nye kunstgræsbaner.

Kunstgræsbanerne er blandt Tønder Kommunes største tiltag i år.Projektet er en del af partiernes budgetaftale i Tønder Kommune for 2018. Her blev det i efteråret 2017 besluttet at anlægge nye kunstgræsbaner i Tønder og Toftlund samt renovere den eksisterende bane i Skærbæk. Det er Odense-firmaet AML Entreprise, der har udført opgaven, mens Freiberg Gruppen, Tønder, der også bød ind i udbudsrunden, var underentreprenør på jordarbejdet i Tønder. El-Centrum i Tønder og Løgumkloster har stået for det elektriske arbejde på banerne. Udgiften for det samlede projekt er godt ni millioner kroner.

Alle skal med

Turneringen arrangeres i et samarbejde mellem Tønder Kommune, DBU og de tre idrætsforeninger, Toftlund IF, Skærbæk Ungdoms Boldklub og Tønder Sportsforening. Fælles for alle holdene er, at alle skal kunne være med, forklarer afdelingsleder Kia Fog Kristensen fra Tønder Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling.

- Vi har valgt at afholde indvielserne på den her måde, fordi det sætter fokus på aktiviteten, og det, at alle kan være med i kampene. Holdene spiller ti mod ti, og der er den regel, at der altid skal være fem drenge og fem piger på hvert hold. Bolden er også skiftet ud med en futsal-bold, altså en type fodbold, der ikke hopper. Igen er det med til at gøre kampene åbne for alle, forklarer hun.

I hver by - med start i Toftlund og mål i Tønder - holdes der åbningstaler ved René Andersen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget, Mette Bossen Linnet (V), næstformand i kultur- og fritidsudvalget samt borgmester Henrik Frandsen (V).

- Talerne er valgt efter funktioner. Jeg tog først fat i skoleudvalgsformand Kim Printz Ringbæk (S), men han var forhindret, forklarer Kia Fog Kristensen og fortsætter:

- Vi håber, at vejret arter sig, og at vi får en god dag. Vi glæder os i hvert fald.