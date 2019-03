Rekordnedbør: Våde marker koster lam og får livet

Digelaget

Drift og vedligeholdelse af diger samt afvandings- og bevandingsanlæg i Tøndermarskens ydre og indre koge (i alt ca. 10.000 ha.) varetages fra gammel tid af Digelaget for marsken ved Tønder. Digelagets sammensætning og funktioner er fastlagt i loven om afvanding af Tøndermarsken.Digelaget består af ni kogsinspektører samt en for Tønder kommune Digelagets formand er digegreven, som har det overordnede ansvar og ansvaret for alle fællesanliggender vedrørende drift og vedligeholdelse af diger samt afvandings- og bevandingsanlæg.Efter Tøndermarskbeskyttelsesloven er digelaget forpligtet til at sørge for bevanding af de ydre koge i sommerhalvåret. Digelaget skal endvidere sørge for vedligeholdelsen af bevandingssystemet i disse koge.Kilde: www.soenderjyskevandloeb.dk