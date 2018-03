Regnskabets time: Se hvordan Sparekassen Bredebro klarede sig

Markant faldende behov for nedskrivninger er afgørende for, at Sparekassen Bredebro med direktør John Christensen i spidsen kom ud af 2017 med et overskud på 17,9 millioner kroner. Arkivfoto: John Christensen

Markant nedgang i hensættelser er afgørende for, at Sparekassen Bredebro kom ud af 2017 med et overskud på 17,9 millioner kroner. Resultatet betegnes som tilfredsstillende. Kundetilgangen fortsætter. Sidste år kom 929 nye til.

BREDEBRO: Sparekassen Bredebro kom ud af 2017 med et overskud på 17,9 millioner kroner. Det er en markant forbedring i forhold til årsregnskabet for 2016, der udviste et overskud på 2,1 millioner kroner. Afgørende for den positive udvikling er markant færre hensættelser til imødegåelse af tab. Mens den lokale sparekasse i 2016 måtte reservere 18,9 millioner kroner på den konto, er beløbet sidste år reduceret til 4,2 millioner kroner. 2017-regnskabet er netop blevet godkendt på sparekassens repræsentantskabsmøde. - Årsresultatet betegnes som tilfredsstillende, og udviklingen i nedskrivninger som meget tilfredsstillende, siger sparekassens direktør, John Christensen.

Nøgletal Nøgletal fra Sparekassen Bredebros årsregnskab 2017 (i millioner kroner - i parentes tallene fra 2016):Netto rente og gebyr: 59,0 (59,3)



Resultat før skat: 17,9 (2,1)



Hensættelser: 4.2 (18,9)



Egenkapital: 229,1 (217,4)



Solvensprocent: 21,1 (20,2)



Sparekassen Bredebro har ud over hovesædet i Storegade i Bredebro afdelinger i Tønder og Skærbæk. Det samlede antal ansatte er uforandret 34 årsværk.

Godt på landet Ifølge direktøren er 2017-regnskabet udtryk for, at det går godt for landbruget. - Generelt er vores landbrugskunder sunde virksomheder med gode egenkapitaler, påpeger John Kristensen. En tredjedel af sparekassens samlede udlån går til landbruget, hvilket direktøren og bestyrelsen i en udsendt pressemeddelelse betegner som et passende niveau. I 2017 er sparekassens samlede indlån steget med 89 millioner kroner til i alt 1.227 millioner kroner. Udlånet faldt med 16 millioner kroner til 680 millioner kroner. Faldet i udlånet er ifølge John Kristensen ligeledes udtryk for gode tider i landbruget, hvor likviditeten er blevet styrket med mulighed for at afdrage lån. Sparekassens balance ligger stabilt i forhold til året før på knap 1,5 milliarder kroner.

Flere kunder I kølvandet af at andre pengeinstitutter i de seneste år har valgt at lukke filialer i lokalområderne, har Sparekassen Bredebro oplevet kundetilgang. Det fortsatte også i 2017, hvor der er kommet 929 nye kunder til. - Det tolker vi som et udtryk for, at kunder ønsker lokalt nærvær og vores store tilgængelighed, påpeger John Christensen. Med en høj solvensprocent, høj likviditet og en egenkapital på 229,1 millioner kroner fremstår Sparekassen Bredebro særdeles solid. Af egenkapitalen udgør garantkapitalen 53,2 millioner kroner fordelt over 4552 garanter. Det er en stigning på 1,3 millioner kroner i løbet af 2017, hvor der netto kom 108 nye til. Repræsentantskabet vedtog, at garanterne får fire procent i rente for deres indskud.