Prins Joachim: Schackenborg er en oase

Onsdag aften fik omkring 100 gæster på Schackenborg slot lejlighed til at høre prins Joachim tale om sit særlige forhold til Sønderjylland. Prinsens indlæg var det sidste i en møderække med temaet "Mit Sønderjylland".

Møgeltønder: Solens strålede om kap med gæsterne i Schackenborgs riddersal, da prins Joachim onsdag aften var tilbage på slottet for at tale over emnet "Mit Sønderjylland". Det royale indlæg var det sidste i en længere møderække, som Schackenborg Fonden har arrangeret gennem de seneste to år forud for fejringen af 100-året for Genforeningen i 1920. Tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger, Siegfried Matlok, havde påtaget sig rollen som ordstyrer, og han kridtede banen op, inden prinsen ankom til riddersalen. - Det her er noget nyt og specielt. Det er faktisk første gang, at prinsen har sagt ja til at stille op til sådan et offentligt møde, og jeg vil gerne starte med at takke prinsen for, at han havde lyst og mod til at møde jer her på jeres hjemmebane, lød det. Han understregede, at ordet var frit efter prinsens oplæg, og at alle spørgsmål var velkomne. - Hvis man stiller et værdigt spørgsmål, så får man et værdigt svar, lød det konstatererende fra ordstyreren.

Et hegn er ikke lig med, at man troskyldigt skal huske at vise passet hver gang, man krydser grænsen. Prins Joachim.

Flagdag blev markeret Da det onsdag var Flagdag for Danmarks udsendte, var den den sædvanlige fællessang i dagens anledning skiftet ud. I stedet for "For en fremmed barskt og fattigt" blev der onsdag sunget "Altid frejdig, når du går". En ændring i programmet, der kom bag på prins Joachim. - Der må jeg sige, at jeg blev taget på sengen. For jeg havde planlagt netop at causere over "For en fremmed barskt og fattigt". For det er en hyldest til det vestlige Sønderjylland - man kan vel nærmest regne det for en slags nationalsang på disse kanter, lagde prinsen ud. Prins Joachim afslørede, at han, allerede inden han flyttede ind på Schackenborg i 1993, var blevet varskoet om, at netop denne sang var værd at kende. - Og det var et godt råd. Nu kan jeg sangen både i søvne, forfra og bagfra, lød det fra prins Joachim til stor morskab for de omkring 100 gæster i riddersalen.

Grænsen og vildsvinehegnet Prins Joachim kom i sit indlæg vidt omkring. Han fortalte blandt andet om, hvordan han havde lært, hvor vigtigt det var at kende forskellen på sønderjysk på østkysten og på vestkysten, ligesom han også fik lejlighed til at dele et par morsomme, personlige oplevelser med at bo tæt på grænsen. Efter prinsens oplæg fik publikum i salen mulighed for at stille prinsen spørgsmål. Mens de fleste blandt publikum lige skulle tage sig mod til, så sørgede ordstyrer Siegfried Matlok for, at prinsen blev afkrævet svar om dette og hint. Blandt andet omkring det omdiskuterede vildsvinehegn. På trods af at prinsen ikke kunne indlade sig på en alt for politisk diskussion, fik han alligevel fundet et svar. - Jeg kommer selv fra landbruget, og skrækscenariet må være, at vi igen bliver udelukket fra de lukrative markeder, vi handler med. På samme måde som det skete i firserne med mund og klovsygen. Set i det perspektiv er 70 km. hegn måske en lille pris, når vi kan vise, at vi forsat er så årvågne i dansk landbrug, som vi altid har været, lød det fra prins Joachim. Siegfried Matlok ville herefter vide, om prinsen ikke var nervøs for, at det ikke ville skade forholdet hen over grænsen. - Et hegn er ikke lig med, at man troskyldigt skal huske at vise passet hver gang, man krydser grænsen. Der er en hverdag, og selvom der er en formel grænse, så er den i hverdagslivet nærmest blevet visket væk af de mennesker, der bor hernede. Det er det, der kendetegner egnen, konstaterede prins Joachim.

