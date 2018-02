Politikere klar til at kulegrave deres egne vederlag

Vederlag og honorarer til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal til serviceeftersyn. Men aflønningen for 2018 ligger fast. Eventuelle ændringer kan dog træde i kraft i 2019.

TØNDER: Den nyvalgte kommunalbestyrelse i Tønder Kommune debuterede onsdag aften med en rekordlang dagsorden på 74 punkter. Det punkt, der tog længst, helt præcis 42 minutter, stod aller øverst på dagsorden, nemlig fordelingen af honorarer og vederlag til politikerne selv. Hvad der er ret, og hvad der er rimeligt, er der mange meninger om. Konklusionen efter de knap tre kvarters verbale sværdslag lød, at aflønningen for 2018 ligger fast og følger et tidligere godkendt oplæg. Men allerede fra årsskiftet kan der ske ændringer, både hvad angår politikernes honorarer og opgavefordelingen i de nedsatte fagudvalg. Det er ikke så meget den politiske grundløn på 91.487 kr., svarende til 7.642 kr. pr. måned, til de menige politikere, der har skabt uro. Det har derimod spørgsmålet om de gager, som politikere tjener når de sidder i bestyrelser uden for rådhuset. Ikke mindst gagerne for at sidde i Rømø Havn, Tønder Forsyning eller formand for landudvalget har skabt ravage. For Slesvigsk Partis gruppeformand, Jørgen Popp Petersen, er den aktuelle diskussion en direkte udløber af, at vederlagsfordelingen og udvalgsstrukturen ikke som lovet blev diskuteret og håndteret i den forrige byrådsperiode. - Hvis noget skal laves om, så kan vi ikke vente i fire år. Det kan vi ikke byde omverden, det er ikke seriøs, sagde han.

Top 10 Med baggrund i konstitueringen og godkendelsen i byrådssalen onsdag aften tager top 10-listen over de bedst lønnede politikerne i Tønder ud som følger:



1. Henrik Frandsen (V): 897.111 kr. 2. Bo Jessen (V): 321.477 kr. 3. Preben Linnet (V): 317.003 kr. 4. Kim Printz Ringbæk (S): 313.522 kr. 5. Irene Holk Lund (V): 296.477 kr. 6. Peter Christensen (S): 296.477 kr. 7. Jan Voss Hansen (S): 296.477 kr. 8. René Andersen (V): 296.477 kr. 9. Bent Paulsen (DF): 238.032 kr. 10. Allan Skjøth (V): 174.440 kr. Et menigt medlem af kommunalbestyrelsen der sidder i ét fagudvalg kan se frem til en årlig gage på 134.321 kr.

Vent til 2020 Det var ellers Venstres gruppeformand Preben Linnet (V) der advarede mod at forhaste sig. - Det er svært at diskutere vederlag, når der først er sat navne på. Derfor foreslår vi, at vi godkender foreslaget til fordeling nu, og at der i løbet af 2019 foretages en evaluering, der skal ligge klar i 2020 og så skal gælde for den kommende periode, sagde han. Så længe ville de øvrige partier og medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke vente. - Der er stort behov for at se på vederlagene, og om de svarer til den indsats, der bliver ydet, sagde den konservative Anette Larsen. Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen opfordrede ligeledes til at gå i gang her og nu. - Det er ikke raketvidenskab at finde frem til en ny fordelingsnøgle, sagde han.

Tilfældigt Enhedslistens Holger Petersen fandt, at den nuværende nøgle til fordelingen af vederlag virkede tilfældigt, og han nævnte aflønning af bestyrelsesmedlemmer/formænd i Rømø Havn, Tønder Forsyning og landudvalget som "meget veldoteret". - Der skal en nytænkning af hele vederlagsstrukturen til, krævede han. SF's Bjarne Henneberg kritiserede, at aflønningsniveauet generelt var uklart og uigennemsigtig. Undervejs gennem den lange debat bidrog borgmester Henrik Frandsen med det, han selv betegnede som en servicemeddelelse: Hvis sagen blev udsat og sendt i udvalg, ville udbetalingen af vederlag og honorarer stoppe her og nu. Borgmesteren rettede sig senere ved at forkynde, at hvis honorar-spørgsmålet blev sendt tilbage, ville den nuværende ordning fortsætte.

Blød landing Den lange diskussion stillede til sidst borgermester Henrik Frandsen på lidt af en opgave. Hvis han stillede sin egen ordførers udspil om at vente med ændringer til næste byrådsperiode og dermed om fire år til afstemning, risikerede han et nederlag. I stedet lyttede Henrik Frandsen sig til en blød landing at flertal, der kunne blive enig om, at det fremsendte forslag til vederlagsfordelingen blev godkendt her og nu, og at der igangsættes et arbejde om en ny struktur for både honorarer og fagudvalg, der skal være færdig i 2018. - Og så forholder vi os til resultatet, sagde han.