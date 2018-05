Politikere: Find et bedre sted til solcellerne

Det er området nord for Tønder mellem Ribelandevej (til venstre i billedet) og Østre Omfartsvej der var udset til at blive udlagt til solcellepark. Planen er nu blevet sendt tilbage. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Udspillet om at etablere en stor solenergipark ved Tønders nordlige indfaldsveje møde modstand i økonomiudvalget. Find et mere diskret sted, lyder opfordringen.

TØNDER: Alt var ellers timet og tilrettelagt. Udkastet til lokalplanen lå klar, politikerne i teknisk udvalg havde nikket ja, og med torsdag den 31. maj var der endda sat startdato på en otte ugers offentlig høringsfase. Men sådan kommer det alligevel ikke til at gå. I hvert fald ikke i denne omgang. Planerne om at etablere en stor solenergipark nord for Tønder er skudt til hjørne. - Vi sender forslaget tilbage til teknisk udvalg med henblik på at finde alternative områder til den form for erhvervsformål. Det er jo ikke et særligt diskret sted at etablere den slags, siger borgmester Henrik Frandsen (V) med henvisning til, at solcellerne er planlagt placeret mellem to af Tønder mest markante hovedtrafikåre, henholdsvis Ribelandevej og Østre Omfartsvej.

Stort anlæg I Tønder Kommune findes der i øjeblikket to store solenergianlæg.Løgumkloster Fjernvarmeværk har opstillet solpaneler på 16 hektar.



Toftlund Fjernvarmeværks solpaneler vest for Koldingvej fylder knap 10 hektar.



Solcelleparken, der er bragt i forslag i Tønder, er dimensioneret til 55 hektar.



Solpaneler anvendes til at producere varmt vand. Solceller anvendes til strømproduktion.

80 fodboldbaner Det er medlemmerne af økonomiudvalget, der nu bremser projektet, og det bliver derfor op til formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V) og hans udvalgsmedlemmer, at komme med alternative løsninger. Det kan blive en udfordring, for den planlagte energipark har for Tønder-forhold nærmest gigantiske dimensioner. Nord for kasernen og op til rundkørslen syd for Abild råder Tønder Kommune over et 62 hektar stort areal - af de 62 hektar tænkes de 55 hektar fyldt med solceller. 55 hektar svarer til arealet af næsten 80 fodboldbaner. Bo Jessen har tidligere oplyst, at flere interesserede har budt ind på opgaven med at etablere solcelleanlægget.

Skrækeksempel I det lokalplanforslag, der altså nu er sendt tilbage, er der friholdt en 100 meter dyb stribe langs Ribelandevej, så der fortsat er plads til virksomheder der måtte ønsker at etablere sig ud til den trafikerede indfaldsvej. Desuden er der lagt op til, at hele området hegnes ind af grøn beplantning, så det ikke springer i øjnene. Skrækeksemplet er et tilsvarende solcelleanlæg ved Tinglev, der blandt andet kan ses fra toget, når man kører til og fra togstationen i byen, og som fremstår "nøgent". Når der er lagt op til et så stort projekt skyldes det hensynet til rentabiliteten. Jo større jo bedre, lyder devisen.