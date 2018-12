HØJER: Når man bor i et ældre hus i den indre by, kan man ikke skalte og valte, som det lige passer én.

Det må en husejer i den indre by i Højer nu sande. Netop i det centrale Højer gælder en lokalplan, der har til formål at sikre de karakteristiske og væsentlige værdier i den oprindelige bystruktur. Det betyder blandt andet, at vinduer og facadedøre som udgangspunkt skal være udført i træ.

Den bestemmelse tog husejeren imidlertid ikke videre alvorligt, da han uden forudgående tilladelse satte en ny dør og nye vinduer i sin hjørneejendom. Den nye dør og de nye vinduer var nemlig udført i plastik.

Udskiftningen resulterede i en anmeldelse, og både i 2016 og 2017 var kommunen som overordnet myndighed i kontakt med husejeren og gjorde her opmærksom på, at han via Tøndermarsk Initiativet kunne søge midler til udskiftning og dermed lovliggørelse af forholdene.

Da der ikke skete noget, varslede forvaltningen i år et påbud om husejeren skulle skifte dørene og vinduerne, så de ville overholde lokalplanen. Det resulterede fra husejerens side i en ansøgning om dispensation fra de gældende bestemmelser. Uden held.

Efter indstilling fra forvaltningen har et enigt teknik- og miljøudvalg nu afvist dispensationsansøgningen. Begrundelsen er, at de nye vinduer og facadedøren i plastik ikke er forenelige med lokalplanens formål og bestemmelser, lyder vurderingen.

- Det betyder, at husejeren nu - indenfor en fastsat frist - skal foretage en udskiftning, forklarer teknisk direktør ved Tønder Kommune, Keld Hansen.