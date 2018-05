Ny mand i spidsen for Sparekassen Bredebro

50-årige Keld Riddersholm Nielsen, Tønder, tiltrådt som direktør for Sparekassen Bredebro. Han afløser John Kristensen, der har stået i spidsen for det lokale pengeinstitut siden 1999.

- For mig er det som at vende hjem. Det er en enorm spændende udfordring, der passer til den profil, jeg har. Jeg er meget ydmyg og meget spændt på det, der venter forude. Sparekassen har et stærkt team af medarbejdere. Det bliver min opgave at skabe gode rammer for dem, siger den nye direktør.

- Vi har søgt efter en ny direktør med forståelse for det lokale og med stor viden om landbrug. Det har vi fundet, siger formand for sparekassens bestyrelse, Søren Degn Clausen.

BREDEBRO: Sparekassen Bredebro har fået ny direktør. Onsdag morgen klokken 8.30 blev Keld Riddersholm Nielsen præsenteret som efterfølger for John Kristensen, der har stået i spidsen for det lokale pengeinstitut siden 1999.

Sparekassen Bredebro har ud over hovedsædet i Storegade i Bredebro afdelinger i henholdsvis Tønder og Skærbæk.Sparekassen Bredebro har i dag godt 12.000 erhvervs- og privatkunder. I John Kristensens tid som direktør blev Tønder Sparkasse og Skærbæk åbnet, mens de to mindre afdelinger i Visby og Ballum blev lukket ned. Sparekassen Bredebro åbnede også en afdeling i Toftlund. Den blev dog lukket ned efter forholdsvis kort tid. Sparekassen Bredebro blev stiftet 1. maj 1875, og har i sine 143 år kun haft seks direktører. Keld R. Nielsen er nummer syv i rækken.

Rustet til fremtiden

Han flyttede ind på chef-kontoret straks efter præsentationen, klar til at tage fat.

- Vi har et mål om at vokse organisk over de kommende år. Man vil opleve os mere offensive, professionelle og synlige, men der kommer ikke en ny masterplan, hvor det hele skal laves om 180 grader. Vi laver ikke om på noget, der virker godt, siger Keld Riddersholm, der med sin familie er bosiddende i Tønder.

Hans forgænger, John Kristensen, tiltrådte som direktør 1. januar 1999. Dengang havde Sparekassen Bredebro en balancesum på 395 millioner kroner og en egenkapital på 71 millioner kroner. Den afgående direktørs sidste årsregnskab for 2017 viser en balancesum på 1,5 milliard kroner og en egenkapital på 229 millioner kroner.

- Vi er fuldtud tilfredse med de opnåede resultater. Det er rart med en god styrmand. Det gør det let at være formand, siger Søren Degn Clausen.

Han understreger, at ansættelsen af en ny direktør også er udtryk for, at bestyrelsen tror på Sparekassens fremtid.

- Det har vi også haft andre til at vurdere. Vi er fuldstændig klar over, at der venter nye krav, reguleringer og udfordringer, men vi føler os godt rustet til fremtiden. Vi står med et pengeinstitut med alle forudsætninger for en god og stærk udvikling i de kommende år, siger Søren Degn Clausen.