Mor udtalte sig til JV - nu er barn smidt ud af tysk skole

Mandag modtog Line Hansen en besked om, at hendes dreng er smidt ud af den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule. Argumentet er, at hun i forbindelse med en voldsdom over lærer fra skolen udtalte sig kritisk til pressen.

TØNDER: "Til lykke med fødselsdagen" Det er sådanne hilsner man plejer at få på sin fødselsdag fra nær og fjern. Men da Line Hansens søn mandag fyldte 11 år - var postkassen ikke fyldt med lutter glade budskaber. Der lå i stedet et brev fra den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule, som skriver, at han ikke længere er ønsket på skolen. En af lærerne på skolen blev for nylig ved Retten i Sønderborg dømt for vold mod 10 elever på skolen, og i den forbindelse udtalte Line Hansen sig til JydskeVestkysten. Og det bøder sønnen nu for. - Hans verden falder fra hinanden, når han skal skifte skole, siger den 41-årige mor, der indtil videre har holdt brevet hemmeligt for drengen. Udsmidningen gælder fra efter juleferien. Efter dommen mod læreren sagde Line Hansen til JydskeVestkysten, at hun var forarget over den måde, ledelsen på den tyske skole har håndteret hele hændelsesforløbet på. "Vi er forargede over ledelsen og dens håndtering af sagen. Hvis ledelsen havde reageret på advarsler fra os forældre for over et år siden, kunne dele af sagen være undgået", sagde Line Hansen og understregede dengang, at sønnen forbliver på skolen, da han trives med sine kammerater og lærer.

Brevet fra Ludwig Andresen Schule Nedenfor kan du læse brevet, der er sendt til moderen:"Kære Line Hansen



På vegne af bestyrelsen for Ludwig-Andresen Schule skal vi venligst meddele, at skolen opsiger samarbejdet.



Det betyder, at du efter juleferien skal finde en ny skole til din søn (navn udeladt, red.)



Når man er forælder på en fri grundskole, er det nødvendigt at udvise loyalitet overfor skolen, ligesom det er nødvendigt at bidrage til et positivt samarbejde.



Efter skolens opfattelse er dette ikke muligt, når du vedbliver med at kritisere skolen i medierne, herunder fremsætte kritik mod skolens ledelse.



Der er i den forbindelse bestyrelsens opfattelse, at din kritik ikke er baseret på en korrekt gengivelse af fakta, hvilket du er blevet gjort opmærksom på.



Med venlig hilsen



Jesper Jessen



1. Vorsitzender (bestyrelsesformand, red.)



Randi Atiser



2. Vorsitzende (næstformand, red.)"

Følsom og sensitiv dreng Line Hansen står ved sine ord i dag: - Jeg har sagt min mening, ja. Men ordene har været for grov kost for skolen, der altså har meddelt Line Hansen, at sønnen ikke længere kan gå på skolen. Af brevet fremgår det: "Når man er forælder på en fri grundskole, er det nødvendigt at udvise loyalitet overfor skolen, ligesom det er nødvendigt at bidrage til et positivt samarbejde", skriver bestyrelsesformand Jesper Jessen og tilføjer: "Efter skolens opfattelse er det ikke muligt, når du vedbliver med at kritiserer skolen i medierne, herunder fremsætter kritik mod skolens ledelse". Line Hansen mener, at sønnen tages som gidsel i sagen. - Han er et meget, meget, meget følsomt og sensitivt barn. Han har brug for trygge rammer, og han er glad for sin lærer og klassekammerater.

Hjemmeundervisning Line Hansen undrer sig over skolens adfærd i sagen. Umiddelbart inden retssagen mod den nu dømte lærer forsøgte skolen at indkalde Line Hansen til en forældresamtale. Men på grund af ydre omstændigheder og en operation kunne Line Hansen ikke afse tid, fortæller hun. Nu er brevet så dukket op - som et lyn fra en klar himmel. Underskriverne af brevet er formand og næstformand for Ludwig Andresen Schule - de er begge totalt fremmede for Line Hansen. - Jeg har aldrig haft en dialog med dem, og jeg ved ikke engang, hvem de er, siger hun. Line Hansen har valgt at se stort på det, hun opfatter som et forbud fra skolen mod at udtale sig: - Min søn har intet med det her at gøre. Brevet er simpelthen dråben, og nu bruges han som et våben, fordi jeg ikke holdt min mund og gjort, som de siger. Line Hansen overvejer lige nu sønnens skolemæssige fremtid - herunder om han skal have undervisning i hjemmet, på en privatskole eller på en folkeskole.