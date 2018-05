Britta Pedersen, der onsdag i forrige uge mistede sin 21-årige søn i en trafikulykke, har modtaget et anonymt brev, hvor hun og resten af familien beskyldes for at bruge Facebook for meget i forbindelse med sønnens død.

- Det er svært at miste så ung en mand, men prøv at søge lidt trøst hos hinanden og ikke på nettet, lyder en opfordring i brevet.

- Det er kedeligt, at The King (Kasper Pedersen, red.) skal begraves på din fødselsdag, Britta, men hvem gider vide det? Håber du på at få dobbelt op af opmærksomhed på fødselsdagen, skriver de anonyme afsendere videre.

- Vågn dog op og lad være med at gøre så stort et nummer ud af en begravelse, står der blandt andet i brevet, som er skrevet på computer og er underskrevet "jeres venner".

Brevet handler i store træk om, at afsenderen mener, at familien har gjort for meget ud af sønnens død via Facebook.

Uge/Sæd: Britta Pedersen, der er mor til 21-årige Kasper Pedersen, der forrige onsdag mistede livet i en voldsom trafikulykke, har fået en grim besked i posten. En eller flere ukendte afsendere beder moren "tage sig sammen" og kalder familiens mange opslag på sociale medier for usmagelige og beder moren lade være med at ride på "åh hvor er det synd for os-bølgen".

Han forklarer, at familien har valgt at bruge Facebook i så høj grad på grund af Kaspers unge alder.

Ikke vores venner

Daniel Pedersen har helt bevidst valgt at lægge brevet på Facebook også. Det er vigtigt for ham at vise, at afsenderen ikke er en ven.

- Jeg ville gerne have det manet helt i jorden - for sådan er vores venner ikke, siger Daniel Pedersen.

Opslaget har fået mange kommentarer og delinger. Mange skriver blandt andet, at det i stedet er brevet, der er usmageligt, at sorgbearbejdelse er forskellig, ligesom de giver udtryk for deres støtte til familien.

Jacob Brøndum Pedersen, der er ekspert i sociale medier ved Center for Digital Dannelse, forklarer, at sorgbearbejdelse også kan foregå via sociale medier, måske især når det er unge mennesker, der dør.

- Der vil være nogle, der ikke kan lide det. Men man kan ikke bestemme, hvordan andre mennesker bearbejder deres sorg, siger han, og tilføjer, at brevet desværre ikke er den mest ekstreme reaktion, han har hørt om.

- Det er dårlig stil, men der er heldigvis ikke en decideret trussel i det, siger han.

Når mennesker vælger at dele deres sorg via sociale medier, kan det også handle om, at man ønsker at andre skal kunne lære noget.

- Jeg nægter at tro, at en familie til en, der er død i trafikken, "likehunter" (jagter likes og reaktioner på sociale medier, red.). Det handler mere om, at man eksempelvis vil sige, at man skal passe på i trafikken, siger Jacob Brøndum Pedersen.