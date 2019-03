Millioner ruller ind til kæmpe projekt: En kvart milliard og voksende

Tøndermarsk Initiativet er siden indgåelsen af den første partnerskabsaftale vokset markant i størrelse. Den samlede ramme er nu på over en kvart milliard kroner, og direktør Keld I. Hansen forventer, den vil vokse yderligere.

Tønder/Højer: Da Tøndermarsk Initiativet i 2016 blev præsenteret, var der tale om et kæmpe projekt med en samlet ramme på cirka 214,5 millioner kroner, hvoraf Tønder Kommune havde afsat 111 millioner kroner. De store beløb er siden bare blevet større.

Tøndermarsk Initiativet er således nu et projekt til et godt stykke over den kvarte milliard kroner - rammen er nu cirka 265,4 millioner kroner - og i den reviderede partnerskabsaftale har Tønder Kommune afsat 140 millioner kroner.

- Først og fremmest er det her et dynamisk budget. Vi arbejder hele tiden på at gøre projektet endnu bedre og endnu større, fortæller direktør i Tønder Kommune, Keld I. Hansen.

Nordea Fonden har siden starten givet tilsagn om 16,5 millioner kroner til formidling i forbindelse med stier og ruter, og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har øget tilskuddet med seks millioner kroner. Derudover har der været mindre justeringer i budgettet.

Og så har staten givet 10 millioner kroner til områdefornyelse - et projekt Tønder Kommune selv giver godt 20 millioner kroner til for at få de statslige midler. Disse millioner fra Tønder Kommune skulle bruges i forvejen ifølge Keld I. Hansen - nu sker det så i regi af Tøndermarsk Initiativet, og det får Tønder Kommunes afsatte ramme til at vokse.

- Det er hele tiden et spørgsmål om at forsøge at optimere de penge, vi skulle bruge i forvejen, siger han.

Tønder Kommunes midler til områdefornyelsen dækker blandt andet over syv millioner kroner til ny gadebelysning i Tønder og Højer, to millioner til kloakrenovering og et større millionbeløb til fortorvs- og asfaltarbejde.

Keld I. Hansen er svært tilfreds med, at det er lykkedes at skaffe områdefornyelsesmidler.

- Det er faktisk sjældent, at de giver 10 millioner kroner, så det i sig selv er en meget positiv historie, siger han.