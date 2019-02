Lærer ville beskytte mindre elev: Idømt betinget fængsel

En 32-årig lærer fra Toftlund er idømt 30 dages betinget fængsel for at beskytte elev. 14-årig dreng nægtede hårdnakket, at der er lavet en risikoprofil på ham efter tidligere voldsepisoder.

Den dramatiske dag eskalerede ved 10-tiden, hvor der var frikvarter. Der blev spillet rundbold på to baner. På et tidspunkt får en 14-årig dreng fra Branderup-området en bold i hovedet formentlig sendt afsted af en mindre elev fra tredje klasse.

Skoletræffet på Toftlund Distriktskole endte med, at den 32-årige blev bortvist fra Agerskov Skole efter en voldsepisode. Det er nu endt med, at læreren er idømt 30 betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste.

Overreaktion

Den 14-årige dreng erkendte, at han havde sparket efter den mindre dreng, men han fortalte også, at læreren havde vredet armen om på ryggen, taget fat i nakken og sat et knæ i ryggen på ham.

- Jeg vejer over 120 kilo og har ikke brug for at sætte et knæ i ryggen på ham, understregede læreren.

Læreren forklarede også, at han var vidende om, at der tidligere er lavet en risikoprofil på den 14-årige efter voldsepisoder på en anden skole.

Forsvarsadvokat Jes Edmund Andersen spurgte drengen, om han tidligere havde været indblandet i voldsepisoder. Det kendte drengen ikke noget til.

En lærer fra Toftlund Distriktskole havde set episoden på afstand.

- Det var en overreaktion, og det så voldsomt ud. Normalt plejer vi ikke at tage fat i eleverne, forklarede læreren, der gik til ledelsen og derefter rullede sagen.

Den 32-årige lærer ankede sagen til Vestre Landsret.