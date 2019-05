Kvinde i spidsen for Schackenborg Fonden

41-årige Trine Jakobsen er ny direktør for Schackenborg Fonden. Hun kommer fra en stilling som direktør for Fonden Nørre Vosborg, hvor billedet er taget. Arkivfoto: Søren Palmelund.

Det bliver den 41-årige Trine Jakobsen, der efter sommerferien sætter sig i direktørstolen i Schackenborg Fonden. Hun får blandt andet til opgave at stå i spidsen for Schackenborgs charmeoffensiv, der skal resultere i, at slottet kan tiltrække endnu flere turister.

Møgeltønder: Schackenborg Fonden har fundet sin nye direktør, der fra august sætter sig i førersædet i fonden, der ejer og driver Schackenborg Slot. Valget er faldet på den 41-årige Trine Jakobsen, der kommer fra en stilling som administrerende direktør for Fonden Nørre Vosborg, hvor hun har været ansat siden 2015. Hun afløser pensioneret brigadegeneral Jørgen Bjerregaard, der har varetaget ledelsen af fonden, siden den hidtidige slotsforvalter og direktør Jan Leisborch gik på pension i januar i år. Trine Jakobsen blev landskendt, da hun i 2001 var med i tv-programmet Popstars, hvor hun var med i den vindende gruppe, EyeQ. Siden har hun lagt musikken på hylden og taget en diplomuddannelse i ledelse, kunst og kultur fra Den Danske Scenekunstskole fra 2016, og har altså de seneste fire år stået i spidsen for Fonden Nørre Vosborg, en herregård, der ligger udenfor Holstebro. Trine Jakobsen ser frem til at starte på sit nye job. - Først og fremmest, så glæder jeg mig helt vildt. Schackenborg er et brand, der er kendt både indenfor og udenfor landets grænser, så det er et drømmejob, og noget, jeg ikke kunne sige nej til, lyder der fra Trine Jakobsen.

Bolig i Møgeltønder Trine Jakobsen stammer fra Holsted, men bor nu i Herning sammen med sin mand og deres to piger på henholdsvis fem og otte år, men hun erkender, at det naturligvis på sigt er en uholdbar situation at arbejde i Møgeltønder og bo i Herning. - Jeg har fået stillet en bolig til rådighed i Møgeltønder, og det er dejligt, for det selvfølgelig uholdbart at arbejde i Møgeltønder og bo i Herning. I starten vil det dog nok mest være mig, der er synlig i lokalområdet, for det med at flytte en hel familie, det gør man ikke lige fra den ene dag til den anden, lyder det videre fra Trine Jakobsen.

Flere turister Med Trine Jakobsen i chefsædet vil Schackenborg Fonden skifte fokus fra landbrug, vedligeholdelse og ombygning af slottet, til nu at bruge flere kræfter på at videreudvikle slottets aktiviteter indenfor helårsturisme og oplevelsesøkonomi. - Dertil har vi brug for en stærk profil, der kan samarbejde med mange forskellige aktører inden for disse områder både i lokalsamfundet og i regional sammenhæng. Fondsbestyrelsen er enige om, at det kan Trine Jakobsen, lyder det fra formand for Schackenborg Fonden, Henrik Wedell-Wedellsborg, i en pressemeddelelse. Og Trine Jakobsen har da også en helt klar forestilling om, hvad der bliver hendes opgave, når hun tiltræder på Schackenborg: - Det er et setup, hvor der er mange ting i spil, og nu vil man gerne udvikle en signatur-attraktion. Så jeg skal have en masse folk til at spille sammen, og det er i virkeligheden nok én af mine styrker - det med at arbejde sammen på tværs, fortæller Trine Jakobsen. Trine Jakobsen tiltræder sin nye stilling som direktør senest den 15. august 2019.